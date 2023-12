Un homme de Statesville arrêté pour délits liés à la drogue et possession d'arme

By

Un homme de Statesville a été arrêté pour trafic de drogue et possession d'une arme de destruction massive, comme l'a rapporté le bureau du shérif du comté d'Iredell.

Les forces de l'ordre ont reçu des informations via une application sur la présence de stupéfiants dans une résidence du pâté de maisons 200 de Snow Creek Road. Deux adjoints se sont rendus sur place et ont parlé avec trois personnes qui y vivaient. Au cours de la conversation, des accessoires liés à la drogue ont été découverts. Un mandat de perquisition a été obtenu et des enquêteurs en matière de stupéfiants ont été appelés pour participer à la perquisition de la résidence.

La fouille a permis de découvrir de la méthamphétamine, des pilules sur ordonnance, de la cire de marijuana, une arme de destruction massive, et d'autres accessoires liés à la drogue. En conséquence, deux individus, Wendy Benfield, 53 ans, et Samuel Price, 49 ans, ont été arrêtés pour divers délits liés à la drogue. Ils ont été transportés au centre de détention. Le troisième résident a reçu une citation pour possession d’accessoires liés à la consommation de marijuana.

Benfield fait face à des accusations de possession criminelle de méthamphétamine, de délit de détention d'un véhicule pour la vente ou l'utilisation d'une substance contrôlée, de délit de possession d'une substance contrôlée de l'annexe III et de délit de possession d'accessoires liés à la drogue. Price, en revanche, est accusé de possession criminelle d’une arme de destruction massive et de délit de possession d’accessoires liés à la drogue. Les deux individus ont reçu une caution garantie de 7,500 XNUMX $.

L'affaire doit être entendue par le tribunal de Statesville le 8 janvier 2024.

Cet incident met en évidence les efforts continus des forces de l'ordre pour réprimer les infractions liées aux drogues et à la possession illégale d'armes. Les avancées technologiques du bureau du shérif du comté d'Iredell, telles que leur application, se sont révélées utiles pour recevoir des informations sur les activités criminelles. Cette arrestation rappelle la nécessité constante de faire preuve de vigilance pour lutter contre les crimes liés à la drogue et assurer la sécurité des communautés.

