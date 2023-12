Une nouvelle étude révèle des taux variés d’admissions pour traitement à base de marijuana dans différents États

Une étude récente menée par la Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) a révélé qu’il existe des différences significatives dans les taux d’admissions pour traitement à base de marijuana entre les différents États. Contrairement aux craintes exprimées par les critiques, l’étude montre que les États où la vente de cannabis reste illégale ont des taux plus élevés d’admissions en traitement pour cette drogue.

Les données, qui couvrent l'année 2021 et incluent près de 1.5 million d'admissions dans des établissements agréés par l'État, indiquent que la marijuana ou le hachisch étaient la principale substance conduisant à des admissions en traitement dans 10.2 % des cas. Cela place la marijuana au quatrième rang des substances les plus courantes après l’alcool, l’héroïne et la méthamphétamine.

Il est intéressant de noter que l’étude démontre également que les États ayant les taux d’admission pour traitement à base de marijuana par habitant les plus élevés n’avaient pas encore légalisé les ventes de cannabis récréatif au début de 2021. Même si certains de ces États autorisaient la consommation de marijuana à des fins médicales, aucun n’avait de ventes récréatives légales avant les années suivantes.

D’un autre côté, les États ayant les taux d’admission les plus bas, principalement pour la marijuana, ont légalisé le cannabis récréatif ou médical. Le New Hampshire, le Nouveau-Mexique et la Virginie occidentale avaient les taux les plus bas d'admissions pour traitement lié à la marijuana, avec seulement 2 à 4 admissions pour 100,000 XNUMX habitants.

Il est important de noter que les résultats de l’étude peuvent être influencés par divers facteurs allant au-delà de la légalité du cannabis. L'étude souligne que les orientations vers un traitement peuvent être affectées par d'autres variables telles que le système de justice pénale, qui oriente un nombre important de personnes vers des programmes de traitement.

Bien que l’étude montre une baisse des admissions pour traitement au cannabis en 2021, les auteurs de l’étude expriment leur inquiétude face à l’augmentation des facteurs de risque de consommation problématique de marijuana. Ils recommandent que les médecins de premier recours et les professionnels de la santé jouent un rôle plus important dans la reconnaissance des troubles liés à la consommation de cannabis et dans l’orientation des individus vers un traitement.

Dans l’ensemble, cette étude souligne la nécessité d’une recherche et d’une analyse approfondies pour comprendre la relation complexe entre la légalisation de la marijuana, les admissions en traitement et les troubles liés à l’usage de substances.

