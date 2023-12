Nouveau titre : Un homme tente de réclamer le jackpot malgré son exclusion et est escorté hors du Harrah's de Philadelphie

Résumé : Un homme de 30 ans de Phoenixville, en Pennsylvanie, a tenté de réclamer le jackpot d'une machine à sous au Harrah's de Philadelphie, alors qu'il figurait sur la liste d'exclusion de Lifetime State. L'homme a été escorté hors des lieux et cité pour intrusion.

Au Harrah's Philadelphia de Chester, un incident s'est produit le 12 décembre impliquant un homme de 30 ans de Phoenixville. Bien qu’il figure sur la liste d’exclusion de Lifetime State depuis juillet 2018, l’individu a tenté de réclamer le jackpot d’une machine à sous en espèces. Cependant, sa tentative a été de courte durée puisque la sécurité du casino l’a rapidement escorté hors des lieux. Des responsables de l'application des lois du Bureau of Gaming Enforcement de la police de l'État de Pennsylvanie ont été appelés sur les lieux et l'homme a été cité pour intrusion.

Cet incident met en évidence l'importance de respecter les listes d'exclusion et de respecter les réglementations des casinos. La liste d'exclusion est en place pour protéger à la fois le casino et ses clients, en empêchant les personnes ayant des antécédents de comportement problématique d'accéder aux locaux.

Lors d'un autre incident survenu le 9 novembre, un homme de 62 ans a déclaré avoir égaré 200 $ au Harrah's de Philadelphie. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un incident majeur par rapport au cas d'intrusion mentionné précédemment, il rappelle aux visiteurs de garder une trace de leurs effets personnels tout en profitant des commodités du casino.

La sûreté et la sécurité des clients restent une priorité absolue pour Harrah's Philadelphia, ainsi que pour d'autres casinos. L'application régulière de listes d'exclusion et une surveillance approfondie des activités du casino contribuent à garantir une expérience sûre et agréable pour toutes les personnes impliquées. Les visiteurs sont encouragés à se familiariser avec les règles et règlements du casino qu'ils visitent, ainsi qu'à adopter des habitudes de jeu responsables.