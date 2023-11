Nouveau module d'amélioration des compétences pour Starfield

Le jeu très attendu de Bethesda, Starfield, a déjà attiré l'attention des joueurs du monde entier. Cependant, comme dans de nombreux jeux vidéo modernes, les mises à jour post-lancement sont souvent nécessaires pour résoudre des problèmes imprévus et améliorer le gameplay. Bien que Bethesda n'ait pas encore publié de correctif pour améliorer le système d'arbre de compétences de Starfield, un groupe de moddeurs dédiés a pris les choses en main.

Le mod Starfield Pilgrimage, développé par une équipe dirigée par VollmetalDragon, est désormais disponible sur NexusMods. Ce mod vise à améliorer la cohérence et l'impact des compétences dans le jeu, rendant chaque compétence plus significative pour les joueurs. De nombreuses compétences ont été retravaillées et réorganisées au sein des catégories pour assurer l'équilibre et engager les joueurs de manière nouvelle et intéressante.

Une amélioration notable offerte par ce mod est la possibilité pour toutes les compétences d'artisanat de débloquer toutes les recherches associées. Cela signifie que les joueurs n'ont plus besoin d'investir plusieurs points de compétence pour accéder à toutes les options de fabrication. De plus, le mod définit la plage de numérisation à 100 dès le début, permettant aux joueurs de scanner leur environnement en toute sécurité à distance. Les plages de zoom du scanner et l'utilisation de packs de boost, de ciblage de vaisseaux et de propulseurs sont également débloquées dès le départ.

De plus, le mod Pilgrimage résout les problèmes avec les magazines d'avantages Mining Monthly et Freestar Ranger Gunslinger's Guide, garantissant qu'ils ne comptent plus pour l'obtention de compétences dans leurs catégories d'avantages respectives.

Alors que Starfield continue de captiver les joueurs sur PC et Xbox Series X|S, la disponibilité de ce mod d'amélioration des compétences offre une opportunité passionnante à ceux qui n'étaient peut-être pas satisfaits du système d'arbre de compétences original du jeu. Que vous soyez un explorateur chevronné ou un nouveau joueur, le mod Starfield Pilgrimage offre une nouvelle perspective sur le développement des personnages et les mécanismes de jeu dans cette épopée spatiale très attendue.

FAQ:

Q : Où puis-je trouver le mod Starfield Pilgrimage ?

R : Le mod Starfield Pilgrimage est disponible en téléchargement sur NexusMods.

Q : Puis-je utiliser le mod sur Xbox ?

R : Oui, le mod est compatible avec les versions Xbox de Starfield.

Q : Le mod affecte-t-il l'équilibre du gameplay ?

R : Le mod vise à améliorer l'équilibre et à rendre les compétences plus intéressantes, garantissant ainsi une meilleure expérience globale.

Q : Puis-je quand même utiliser le mod si je n'ai pas le Xbox Game Pass ?

R : Oui, le mod peut être utilisé que vous disposiez ou non du Xbox Game Pass.