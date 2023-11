Starfield Beta Patch : un revirement impressionnant pour les jeux sur PC

Après un lancement médiocre sur PC en septembre, Starfield a apporté des améliorations significatives avec son dernier patch bêta sur Steam. En résolvant divers problèmes et en introduisant de nouvelles fonctionnalités, le développeur du jeu Bethesda a pris des mesures pour améliorer l'expérience de jeu globale.

Une amélioration notable pour les propriétaires de cartes graphiques Nvidia est l'inclusion de DLSS 2 et DLSS 3 pour la reconstruction d'images et la génération d'images. Ces options, auparavant disponibles uniquement via les mods communautaires, offrent désormais de meilleures performances et stabilité dans le jeu. De plus, la qualité FSR 2 a également été améliorée, réduisant ainsi les artefacts dans certains scénarios. Cependant, l’absence de XeSS, une autre solution multiplateforme présentant des avantages potentiels, est une opportunité manquée qui aurait pu améliorer encore le jeu.

En termes de performances, le patch bêta présente des améliorations notables. Avec une meilleure utilisation du processeur, les joueurs peuvent s'attendre à une amélioration des performances de 20 % sur des systèmes comme Ryzen 7 7800X3D et à une amélioration de 17 % de la fréquence d'images sur les systèmes Ryzen 5 3600 de niveau inférieur. Ces améliorations améliorent considérablement l'expérience de jeu et ouvrent la possibilité d'un mode performance pour les consoles.

En termes de paramètres graphiques et de menus, Bethesda a fait quelques progrès. Le DLSS et les ajustements du champ de vision, qui étaient des ajouts très recherchés, ont été intégrés avec succès dans le jeu. Malheureusement, les contrôles HDR semblent encore sous-cuits et ne parviennent pas à égaler les efforts de la communauté pour produire des visuels optimaux. Des améliorations supplémentaires sont nécessaires pour résoudre des problèmes tels que le bégaiement de traversée et les performances médiocres sur les GPU Intel.

Bien que le patch bêta représente une avancée significative pour Starfield sur PC, il reste encore place à l’amélioration. Bethesda doit continuer à investir dans le perfectionnement du jeu et la résolution des défis en suspens pour parvenir à un état véritablement satisfaisant. Grâce à l'engagement de mises à jour continues, les joueurs peuvent s'attendre à une expérience de plus en plus immersive et agréable au sein de l'univers Starfield.

Foire aux Questions

1. Qu'est-ce que le DLSS ?

DLSS signifie Deep Learning Super Sampling, une technologie développée par Nvidia qui utilise l'intelligence artificielle pour mettre à niveau des images de basse résolution en temps réel, ce qui améliore la qualité visuelle et les performances.

2. Qu'est-ce que le FSR ?

FSR, ou FidelityFX Super Resolution, est la technologie de mise à l'échelle d'AMD qui améliore les performances de jeu en restituant dynamiquement les images de résolution inférieure et en les mettant à l'échelle pour correspondre à la résolution de l'écran.

3. Qu'est-ce que XeSS ?

XeSS est l'alternative d'Intel au DLSS et au FSR, offrant des avantages similaires en termes de mise à l'échelle de la qualité d'image et d'amélioration des performances. Cependant, XeSS n'est actuellement pas disponible dans Starfield.

4. Comment le patch bêta améliore-t-il les performances ?

Le correctif bêta optimise l'utilisation du processeur, ce qui entraîne des améliorations significatives des performances. Les joueurs peuvent s’attendre à un gameplay plus fluide et à des fréquences d’images plus élevées sur les systèmes compatibles.

5. Y a-t-il des améliorations dans les menus graphiques ?

Oui, le patch bêta introduit des ajustements DLSS et du champ de vision, permettant aux joueurs de personnaliser leur expérience visuelle dans le jeu. Cependant, les menus manquent encore d'explications adéquates sur les différents paramètres graphiques, ce qui laisse place à de nouvelles améliorations.

Sources : Bethesda, Fonderie numérique.