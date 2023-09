Starfield devient le plus grand lancement de jeu de Bethesda avec plus de 6 millions de joueurs

Starfield, le RPG spatial très attendu de Bethesda, a réalisé un lancement record. Selon l'annonce de Bethesda sur Twitter, Starfield est déjà devenu « le plus grand lancement de jeu Bethesda de tous les temps », attirant plus de 6 millions de joueurs au 6 septembre.

Le jeu est initialement sorti en accès anticipé le 31 août, puis dans le monde entier le 6 septembre. Bien qu'il soit disponible en tant que titre Game Pass gratuit, Starfield se comporte exceptionnellement bien dans les palmarès des ventes numériques et physiques.

Dans le classement des meilleures ventes mondiales de Steam, Starfield s'est assuré la deuxième position, juste derrière Counter-Strike: Global Offensive, un jeu de longue date. Avec environ 200,000 4 joueurs simultanés, Starfield dépasse le nombre de joueurs simultanés d'autres RPG Bethesda populaires tels que Skyrim, Fallout XNUMX et The Elder Scrolls Online.

En plus de son succès sur le marché numérique, Starfield a également dominé le palmarès des ventes physiques au Royaume-Uni, dépassant des titres comme Poudlard Legacy et Mario Kart 8 Deluxe. Les performances du jeu sur le marché physique sont comparables à celles de Diablo IV, qui a été un succès numérique important.

Le succès de Starfield peut être attribué à la combinaison de sa disponibilité sur Game Pass et du soutien de fans dévoués. De nombreux abonnés Game Pass ont choisi d'acheter la version numérique du jeu pour montrer leur soutien à Xbox et Bethesda Studios et garantir que le jeu bénéficie d'un support continu et de mises à jour de contenu.

Bien que les chiffres de vente officiels de Starfield n'aient pas été annoncés par Bethesda, le lancement impressionnant du jeu et la base croissante de joueurs en ont fait un succès majeur. Avec son gameplay immersif d’exploration spatiale, Starfield devrait captiver les joueurs pour les années à venir.

