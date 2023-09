Les joueurs de Starfield montrent leurs talents créatifs en recréant des visages célèbres

Les joueurs de Starfield se sont révélés être un groupe talentueux et créatif, mettant en valeur leurs compétences en utilisant le puissant créateur de personnages du jeu pour recréer une variété de visages célèbres. Des acteurs emblématiques aux personnages de fiction bien-aimés, la communauté partage ses créations impressionnantes sur les réseaux sociaux.

Un utilisateur de Reddit, strider390, a posté une capture d'écran de son personnage ressemblant à Willem Dafoe, avec la légende : « Vous savez, je suis moi-même un peu un industriel », en référence au célèbre mème de Spider-Man. Un autre joueur, SoullessVoid, a décidé de recréer le légendaire David Bowie pour en faire son personnage de Starman. CheesyWales est même allé jusqu'à créer Todd Howard, le chef du développement de Bethesda, le studio derrière Starfield.

En s'inspirant de films et d'émissions de télévision, les joueurs ont également recréé des personnages comme Mike Ehrmantraut de Breaking Bad et Better Call Saul, Tony Soprano des Sopranos, ainsi que Shrek et Lord Farquaad de la franchise Shrek. Ces interprétations amusantes et souvent terrifiantes mettent en valeur l'attention du joueur aux détails et à la créativité.

Non seulement les joueurs ont recréé des visages célèbres, mais ils ont également essayé de recréer des vaisseaux spatiaux emblématiques de franchises populaires telles que Star Wars et Star Trek en utilisant le créateur de vaisseaux de Starfield. Le jeu comprend également des œufs de Pâques intégrés, dont l'un fait référence à la citation la plus célèbre de Starfield.

Starfield a déjà fait des vagues dans l'industrie du jeu vidéo, en tête des ventes avant même son lancement officiel. Le patron de Xbox, Phil Spencer, a révélé que plus d'un million de joueurs étaient activement engagés dans le jeu à sa date de sortie, le 6 septembre.

À mesure que les joueurs continuent d’explorer le vaste univers de Starfield, des histoires et des créations plus passionnantes émergeront certainement. Avec ses vastes quêtes de jeu de rôle et son système de combat agréable, Starfield a captivé les joueurs et s'est avéré difficile à résister.

Source : Revue IGN (note : 7/10) par Ryan Dinsdale.