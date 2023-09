Starfield reçoit les éloges du co-créateur de God of War, David Jaffe

Starfield, le jeu très attendu de Bethesda, a reçu de nombreux éloges de la part des joueurs et des initiés de l'industrie. L’une des personnalités notables qui ont manifesté leur admiration pour le jeu est David Jaffe, co-créateur de la série God of War.

Emil Pagliarulo, directeur du design et scénariste de Starfield, a exprimé son étonnement face aux commentaires positifs de Jaffe. Pagliarulo a partagé ses réflexions sur Twitter, déclarant : « Que les fans apprécient votre travail est évidemment incroyable. Avoir des collègues développeurs – en particulier ceux que vous connaissez et respectez – qui s’amusent avec votre jeu est un tout autre niveau de génial.

Jaffe, connu pour son travail aux studios de Santa Monica et co-créateur des franchises God of War et Twisted Metal acclamées par la critique, n'a pas hésité à faire l'éloge de Starfield. En fait, il est allé jusqu’à le qualifier de son jeu solo préféré de tous les temps. Ses publications sur les réseaux sociaux et YouTube ont été largement dédiées au jeu depuis son lancement, mettant en avant son écriture exceptionnelle.

Starfield a attiré une attention considérable depuis sa sortie, avec un nombre impressionnant de joueurs à la hauteur. Le jeu a atteint 1 million de joueurs simultanés le jour de son lancement et, au 7 septembre, il avait rassemblé une base de joueurs de 6 millions. Ces chiffres témoignent de l’enthousiasme et de l’anticipation entourant le titre.

Alors que l’accueil positif continue d’affluer pour Starfield, Bethesda et l’équipe de développement peuvent être fiers de leur réussite. Le monde immersif du jeu, sa narration captivante et son gameplay solide ont conquis le cœur des joueurs et des professionnels de l'industrie.

