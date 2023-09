Guide de quête Starfield Breaking the Bank : un braquage furtif et une intrigue

Dans l'univers tentaculaire de Starfield, les joueurs ont la possibilité de rejoindre la faction Crimson Fleet et de se lancer dans diverses quêtes qui mettent à l'épreuve leurs compétences en matière de furtivité et d'infiltration. L’une de ces quêtes est « Breaking the Bank », qui implique un braquage audacieux et un réseau d’intrigues.

La quête commence après avoir rattrapé le commandant de l'UC Kibwe et reçu votre mission de la flotte cramoisie. Pour continuer, les joueurs doivent se rendre à la Sirène des étoiles dans le système Aranae IV et rencontrer Rokov, un ancien membre de la flotte cramoisie.

Une fois à bord du starliner, les joueurs engageront une conversation avec Rokov, qui révèle que le plan implique de voler le navire, mais avec une différence. En échange d'aide, Rokov demande de l'aide pour être réintégré dans la flotte cramoisie. La première étape consiste à assister à un gala à bord du starliner et à recueillir des informations sur un homme nommé Larry Dumbrosky.

Pour éviter de déclencher le système de détection des menaces du navire, les joueurs doivent éviter de tuer qui que ce soit pendant l'événement. Parler avec divers clients fournit des informations cruciales sur les activités de Dumbrosky et ses liens avec une personne nommée Klaudia Twist. Affronter Klaudia en révèle plus sur leur plan et conduit les joueurs à Gabriel Vera, un autre personnage important du plan.

Pour accéder au coffre-fort du commissaire et obtenir le prix du Sauveur de la Terre, les joueurs doivent acquérir une pièce d'identité et persuader Sheila, un PNJ, de la fournir. Une fois la récompense obtenue, les joueurs informent Rokov de leurs progrès, qui suggère ensuite la nécessité de plus de preuves contre Dumbrosky. Cela conduit au projet d'isoler Gabriel Vera et de le faire parler.

En accédant au pont d'ingénierie, les joueurs persuadent l'ingénieur en chef Sandin d'accorder l'accès à la zone de survie. En désactivant l'accès au système de survie, ils créent une urgence à l'échelle du navire et procèdent à l'interrogatoire de Gabriel Vera pour obtenir des informations vitales. Les joueurs peuvent choisir de représenter soit la Crimson Fleet, soit UC SysDef pendant le dialogue, en fonction de leur faction préférée.

En fin de compte, la quête propose des choix et des défis, encourageant les joueurs à exercer leurs compétences furtives, à rassembler des preuves et à prendre des décisions cruciales qui ont un impact sur leur allégeance à la Flotte Pourpre et à UC SysDef.

