La réception de Starfield : une expérience d’amour ou de haine

Starfield, le jeu très attendu de Bethesda, a rencontré un accueil mitigé de la part des joueurs. Certains sont absolument amoureux du jeu, louant sa vaste ampleur et son souci du détail. D'autres, cependant, ont exprimé leur déception, notamment en ce qui concerne la rapidité du jeu, les écrans de chargement et la fréquence d'images.

L'un des principaux points de discorde a été la fréquence d'images du jeu. Avant sa sortie, Bethesda a confirmé que Starfield fonctionnerait à une vitesse verrouillée de 30 ips. Bien que cette décision soit attendue compte tenu de l'ampleur du jeu, elle a laissé de nombreux fans désireux d'un mode Performance à 60 ips, qui est devenu la norme pour les versions modernes.

Digital Foundry, un groupe d'analyse de jeux de premier plan, a décidé d'explorer la possibilité d'exécuter Starfield à 60 ips sur la Xbox Series X. Ils ont construit une console personnalisée à l'aide du kit de bureau AMD 4800S et ont remplacé le GPU par le RX 6700. Avec FSR 2 activé et sans mise à l'échelle dynamique de la résolution, ils ont pu atteindre 60 ips dans des environnements fermés. Cependant, la majeure partie du jeu fonctionnait toujours à une vitesse constante de 30 à 40 ips.

Lorsque la résolution a été abaissée à 1440p, correspondant à la Xbox Series S, le jeu fonctionnait à une vitesse stable de 40 ips avec des pics occasionnels à 60 ips. Cela a conduit Digital Foundry à suggérer que Bethesda pourrait potentiellement proposer un mode 40 ips pour les lecteurs dotés d'écrans 120 Hz, en particulier ceux dotés d'écrans à taux de rafraîchissement variable (VRR).

Bien que ces découvertes soient intrigantes, il est important de noter que Starfield est actuellement verrouillé à 30 ips. Cependant, il est intéressant de voir que le jeu a le potentiel d’atteindre des fréquences d’images plus élevées avec certains ajustements.

Dans l’ensemble, l’accueil réservé à Starfield a été polarisant. Que les joueurs l’aiment ou le détestent, on ne peut nier l’anticipation et le battage médiatique entourant cette nouvelle version ambitieuse.

Définitions:

– Fréquence d’images : nombre d’images par seconde affichées sur un écran. Des fréquences d'images plus élevées entraînent des mouvements plus fluides dans les jeux vidéo.

– Mode Performance : un mode dans les jeux vidéo qui donne la priorité à des fréquences d’images plus élevées plutôt qu’à la fidélité graphique.

– Environnements fermés : zones du jeu plus petites et plus confinées.

– Taux de rafraîchissement variable (VRR) : une fonctionnalité qui permet à l'écran de se synchroniser avec la carte graphique, ce qui permet un jeu plus fluide.

