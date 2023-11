Star Wars Jedi : Survivor : un jeu incontournable maintenant en vente

By

Alors que la saison des achats du Black Friday bat son plein, les joueurs vont se régaler. Star Wars Jedi : Survivor est désormais disponible à un prix considérablement réduit de seulement 25 $ dans certains magasins de détail.

Les passionnés de jeux peuvent trouver cette offre incroyable sur GameStop, où le jeu est proposé au prix de 30 $ sur PS5. Mais voici le problème : si vous choisissez de récupérer le jeu en magasin, vous bénéficierez d'une réduction supplémentaire de 5 $, ce qui ramène le prix total à seulement 25 $. Il s'agit du prix le plus bas que nous ayons vu pour Star Wars Jedi: Survivor à ce jour, ce qui en fait une offre irrésistible qui est 10 $ moins chère que ce que Best Buy et Target proposent actuellement.

Bien que cette offre soit exclusive à la version PlayStation 5, les propriétaires de Xbox Series X et S n’ont pas à s’inquiéter. Bien que le jeu soit répertorié à 35 $, il est probable que la réduction de 5 $ pour le retrait en magasin s'applique également à eux.

Star Wars Jedi : Survivor n'est pas réservé aux fans de Star Wars ; c'est un jeu qui plaît à tous les joueurs. Avec une note élevée de 89 sur OpenCritic, il est universellement salué pour son excellent gameplay et son expérience immersive. Bien que la version originale comportait quelques bugs, les développeurs ont travaillé sans relâche pour fournir des mises à jour et des correctifs, résultant en une expérience de jeu propre et soignée.

Cette suite très attendue de Star Wars Jedi : Fallen Order de 2019 se déroule cinq ans après les événements du premier jeu. Les joueurs incarnent Cal Kestis, un chevalier Jedi en mission pour affronter l'Empire. Avec des mécanismes de combat améliorés et des options passionnantes de personnalisation des personnages, Star Wars Jedi : Survivor promet un voyage inoubliable.

Ne manquez pas cette offre Black Friday ! Rendez-vous au GameStop le plus proche et lancez-vous dans une aventure épique avec Star Wars Jedi : Survivor.

Foire Aux Questions (FAQ)

Puis-je acheter Star Wars Jedi : Survivor en ligne ?

Bien que GameStop propose l'offre en magasin pour Star Wars Jedi : Survivor, il est recommandé de consulter leur site Web pour les options d'achat en ligne.

La remise est-elle applicable à d’autres plateformes que la PS5 ?

Bien que la remise de retrait en magasin de 5 $ soit actuellement confirmée pour la version PS5, il est probable que les propriétaires de Xbox Series X et S puissent également bénéficier de la même remise.

Y a-t-il des bonus supplémentaires avec le jeu ?

L'offre actuelle ne mentionne aucun bonus supplémentaire, mais il vaut toujours la peine de vérifier auprès du détaillant les offres promotionnelles ou les modules complémentaires qui pourraient être disponibles.

Sources : GameStop.com