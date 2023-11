Solution de recharge nouvelle et élégante : Courant Mag:2

By

Améliorez votre table de nuit avec le support de chargement élégant et polyvalent Courant Mag:2. Conçu pour être une solution de recharge 2-en-1, il se démarque des autres par ses constructions haut de gamme et ses fonctionnalités innovantes. Disponible en lin ou en cuir, le Mag:2 offre un design élégant et sophistiqué qui se marie parfaitement avec n'importe quel décor.

Doté d'un chargeur MagSafe de 7.5 W pour iPhone, le Mag:2 offre un moyen pratique et sans tracas de charger votre appareil. Le pad secondaire ci-dessous est équipé d’une construction filaire minimaliste et d’un chargeur Qi 5 W, parfait pour alimenter les AirPod et autres appareils compatibles avec le chargement sans fil.

Non seulement le Mag:2 excelle en fonctionnalité, mais il ajoute également une touche de style à votre espace. Avec son cuir de créateur italien sur mesure, son cadre en alliage de zinc durable et son câble en nylon tressé, ce chargeur allie harmonieusement technologie de pointe et élégance.

Que vous ayez besoin de passer des appels, de FaceTime, de regarder des vidéos ou de suivre des recettes, le support du Mag:2 est conçu pour offrir une expérience visuelle mains libres. Fixez simplement votre iPhone MagSafe horizontalement ou verticalement au chargeur pour une visualisation et une utilisation faciles.

Vous recherchez des options plus polyvalentes ? Courant propose une gamme de chargeurs plats parfaits à garder près de la porte pour ranger vos clés et autres accessoires de transport quotidiens tout en chargeant votre iPhone. Et le meilleur ? Tout est actuellement en vente, avec des prix réduits de 15 % – les meilleures remises que nous ayons vues depuis des mois.

Améliorez votre configuration de chargement avec Courant's Mag:2 et découvrez le mélange parfait de style, de fonctionnalité et de commodité.

Foire Aux Questions (FAQ)

Puis-je charger mes AirPods avec le chargeur Courant Mag:2 ?

Oui, le Mag:2 dispose d'un chargeur Qi 5 W qui peut alimenter les AirPod et autres appareils compatibles avec le chargement sans fil.

Le Courant Mag:2 prend-il en charge la charge horizontale et verticale ?

Absolument! Le support du Mag:2 permet un chargement horizontal et vertical, ce qui le rend parfait pour diverses activités telles que les appels vidéo, FaceTime, regarder des vidéos et suivre des recettes.

Existe-t-il d'autres options disponibles chez Courant ?

Oui, Courant propose une gamme de chargeurs plats parfaits pour ranger les accessoires de transport quotidiens tout en chargeant votre iPhone. Ces chargeurs bénéficient également d’une réduction de 15 %, ce qui en fait le moment idéal pour en acheter un.

Où puis-je acheter le chargeur Courant Mag:2 ?

Vous pouvez trouver le chargeur Courant Mag:2 en vente sur Amazon. Visitez simplement leur site Web pour explorer les différents styles et modèles disponibles.