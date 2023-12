L'église St. Stephen de Streator est jugée dangereuse, la congrégation déménage à l'église St. Anthony

By

Résumé : Après qu'une inspection professionnelle a révélé que l'église St. Stephen à Streator, dans l'Illinois, se détériorait et était dangereuse à utiliser, l'évêque Louis Tylka du diocèse de Peoria a décrété que le bâtiment ne serait plus un lieu de culte. La congrégation a depuis déménagé à l'église Saint-Antoine, qui est devenue l'église principale de la paroisse Saint-Michel-Archange. Les ingénieurs ont jugé l'église Saint-Étienne irréparable d'un point de vue pratique et économique.

Des conditions dangereuses mènent à la réinstallation

Suite à une demande du curé, le Révérend Msgr. Philip Halfacre, une inspection professionnelle du bâtiment a été effectuée à l'église St. Stephen. Les ingénieurs civils et en structure ont signalé que les murs de fondation en béton de l'église ne répondaient pas aux normes civiles minimales en matière d'intégrité structurelle. De plus, les murs de briques présentaient des signes de fissures et de détérioration générale. Les ingénieurs ont conclu que le bâtiment devait être abandonné en raison de préoccupations pour la sécurité publique.

Réparations irréalisables et retrait d'objets sacrés

Des efforts ont été déployés pour explorer des méthodes permettant de réparer les fondations structurelles de l'église Saint-Étienne. Cependant, il a été déterminé que le mortier des murs de maçonnerie ne résisterait pas à la tension nécessaire et que le bâtiment s'effondrerait probablement. En conséquence, Mgr Tylka décréta que l'église serait reléguée à un usage profane. Les objets sacrés de l'église, y compris l'autel, seront retirés et traités comme sacrés, avec la possibilité d'être transférés dans d'autres églises catholiques.

Déménagement à l'église Saint-Antoine

La congrégation de l'église St. Stephen a maintenant commencé à organiser des messes régulières à l'église St. Anthony, située au 407 S. Park St. Bien que l'église St. Anthony ne présente pas de problèmes immédiats de sécurité des personnes, elle nécessite des réparations importantes estimées à environ 4 $. millions, selon le cabinet d'architectes Healy-Bender-Patton & Been. Entre-temps, l'église Saint-Antoine servira d'église principale à la paroisse Saint-Michel-Archange.

Importance historique et clôture

Créée à l'origine en 1883 par des Américains slovaques, la paroisse de St. Stephen revêt une importance historique en tant que première paroisse catholique formée par des Américains slovaques aux États-Unis. Le bâtiment de l'église a été construit en 1906. Le Révérend Mgr. Philip Halfacre a comparé la fermeture de l'église au sentiment de perdre un membre de sa famille ou de voir des membres de sa famille déménager d'une maison.

En conclusion, l'état dégradé de l'église Saint-Étienne de Streator a conduit à sa relégation à un usage profane. La congrégation a déménagé à l'église Saint-Antoine, qui servira désormais d'église principale. Les efforts visant à réparer le bâtiment ont été jugés irréalisables pour des raisons de sécurité.

