L'écrivain et réalisateur de St. Charles, Nicholas Smith, a révélé son intention de créer une suite à son film acclamé, "Munger Road", sorti il ​​y a plus de dix ans. Intitulée "Munger Road Part 2", la suite promet d'être une expérience plus intense et pleine d'action que son prédécesseur. Smith prévoit de commencer le tournage à l'automne de l'année prochaine.

Le film original, sorti en 2011, s'est inspiré du folklore local entourant la voie ferrée hantée de Munger Road à Wayne. Il a remporté un succès significatif en tant que film indépendant, avec Bruce Davison, nominé aux Oscars, dans un rôle principal. Le célèbre critique de cinéma Roger Ebert a salué la manipulation habile de l'obscurité et de la vulnérabilité dans le film, lui attribuant une critique de trois étoiles.

Smith a l'intention de situer la suite 15 ans après les événements de l'original, à St. Charles. Bien qu'il reste discret sur les détails de l'intrigue, il a fait allusion au retour de personnages familiers ainsi qu'à l'introduction de nouveaux. Le tournage aura lieu dans divers endroits de St. Charles, notamment Munger Road et Hotel Baker, tout en intégrant de nouveaux décors.

"Munger Road Part 2" marquera la conclusion de la franchise et mettra un terme à toutes les intrigues non résolues du premier film. Smith a déclaré que le public sera ravi de retrouver ces personnages et d'être témoin de la façon dont tout se déroule.

Pour améliorer l'atmosphère réaliste du film, Smith prévoit d'utiliser des acteurs locaux et des résidents de St. Charles comme figurants. Il estime que la participation de personnes connaissant bien la région ajoute à l'authenticité de ses films, quelle que soit la familiarité du public.

Ayant grandi à St. Charles et ayant personnellement expérimenté la nature étrange de Munger Road, les films de Smith ont toujours été inspirés par son environnement. Les acteurs et l'équipe d'origine ont même été confrontés à des événements étranges pendant le tournage, comme le son inexpliqué d'un bébé qui pleure capturé par le microphone d'un acteur dans les bois à 3 heures du matin. Après la libération, la police de Bartlett a dû poster un policier sur Munger Road en raison des habitants. tester la légende.

Avec un budget plus important et l'utilisation d'appareils photo numériques RED, Smith vise à créer une suite visuellement époustouflante qui rivalisera avec les productions à gros budget. Il reconnaît que la pandémie de COVID-19 et les grèves de l’industrie ont affecté le processus de planification, mais estime que le moment est venu de poursuivre l’histoire.

« Munger Road Part 2 » devrait commencer la production en septembre 2024, avec une date de sortie prévue à l'automne 2025. En attendant, les téléspectateurs peuvent profiter de l'original « Munger Road » sur Prime Video.