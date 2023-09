Des photos d'espionnage révèlent la conception du coffre de voiture électrique de Xiaomi, progressant vers une production de masse en 2024

Une photo espion divulguée a récemment fait surface, offrant un aperçu du véhicule électrique très attendu de Xiaomi. La photo montre le design unique du coffre de la voiture, qui présente une ressemblance frappante avec le boîtier des écouteurs Buds 4 Pro de Xiaomi ou avec un port de chargement USB-C agrandi.

Les images révèlent un coffre spacieux avec une grande ouverture et un plancher plat, accompagné de multiples points d'arrimage pour sécuriser le chargement. Le couvercle du coffre, en verre, ajoute une touche de sophistication à l'apparence générale du véhicule. De plus, les photos d'espionnage offrent un aperçu d'autres détails de conception, notamment une partie avant élégante et aérodynamique dotée d'une grande calandre et de phares en flèche, ainsi qu'une partie arrière élégante avec une ligne de toit en pente et un feu arrière pleine largeur.

Bien que Xiaomi n'ait publié aucune information officielle sur son véhicule électrique, des rapports et des fuites suggèrent qu'il s'agira d'un modèle haut de gamme destiné à concurrencer Tesla et d'autres constructeurs automobiles de premier plan. Le véhicule devrait être équipé d’une puissante batterie de 101 kWh, offrant une autonomie de plus de 800 km. De plus, il est susceptible d’intégrer des fonctionnalités avancées d’assistance à la conduite.

Lu Weibing, président du groupe Xiaomi, a précédemment signalé que les progrès de leur projet automobile avaient dépassé les prévisions initiales. En conséquence, Xiaomi est sur le point de commencer la production de masse de son véhicule électrique au premier semestre 2024.

En conclusion, la fuite de photos d'espionnage offre un aperçu du prochain véhicule électrique de Xiaomi, mettant en valeur le design distinctif de son coffre et faisant allusion à ses caractéristiques haut de gamme. Avec une production de masse prévue pour 2024, Xiaomi vise à se démarquer dans l’industrie des véhicules électriques, en rivalisant avec les acteurs établis et en offrant aux consommateurs une option sophistiquée et technologiquement avancée.

