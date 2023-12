Nouvelles fonctionnalités et mises à jour intéressantes : préparez-vous pour Spotify Wrapped 2023

By

Spotify Wrapped est de retour et est là pour offrir aux amateurs de musique une plongée approfondie dans leurs habitudes d'écoute. Cette année, Spotify a introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités qui offriront aux utilisateurs une expérience Wrapped encore plus personnalisée et engageante. Préparez-vous à découvrir des informations fascinantes sur vos artistes, genres et villes préférés, ainsi que des façons uniques de communiquer avec vos amis grâce à la musique.

L’un des ajouts les plus remarquables à Spotify Wrapped 2023 est « Moi en 2023 ». Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de s'identifier aux caractères créés par Spotify qui représentent leurs habitudes d'écoute. Que vous soyez un métamorphe passant rapidement d'un artiste à l'autre, un luminaire qui aime la musique légère et entraînante, ou un alchimiste qui organise vos propres listes de lecture, il y a un personnage pour chacun.

Une autre mise à jour passionnante est l’introduction de « Sound Town ». Sur la base de vos données d'écoute et de votre affinité artistique partagée, Spotify vous mettra en contact avec une ville de n'importe où dans le monde. Découvrez les lieux qui correspondent à vos goûts musicaux et explorez les scènes vibrantes de différentes villes musicales.

Les fans de longue date de Spotify Wrapped remarqueront également des améliorations des fonctionnalités familières. Les « 5 meilleurs genres » seront désormais affichés dans un design visuellement attrayant inspiré du sandwich, vous donnant un aperçu rapide de vos genres musicaux les plus appréciés. De plus, la section « Top 5 des artistes » va au-delà de la liste, vous permettant de voir le mois où votre écoute de chaque artiste a culminé. Avez-vous le plus écouté Taylor Swift pendant le mois où vous avez assisté à sa tournée Eras ? Maintenant, vous pouvez le découvrir.

De plus, Spotify améliore la fonctionnalité « Wrapped Feed », qui regroupe tous les éléments intéressants de Wrapped en un seul endroit. Sur l'écran d'accueil de Spotify, vous pouvez accéder aux meilleures listes de lecture éditoriales, consulter les produits de vos artistes préférés, trouver des concerts à proximité et bien plus encore. C'est une plateforme de contenu musical conçue spécialement pour vous.

Pendant la première semaine après le lancement, l'IA DJ de Spotify guidera les auditeurs à travers leur expérience Wrapped personnalisée. Laissez le DJ IA organiser un voyage spécialement adapté à travers votre année en musique, mettant en valeur vos chansons, artistes et moments préférés.

Et enfin, Wrapped Blend est une fonctionnalité qui vous permet d'inviter des amis à créer un Blend et de combiner toutes vos meilleures chansons de cette année dans une liste de lecture partagée. C'est une façon fantastique de comparer vos goûts musicaux, de découvrir de nouveaux morceaux et de célébrer le pouvoir de la musique avec vos amis.

Spotify Wrapped 2023 promet d'être une expérience immersive et captivante pour tous les mélomanes. Alors, mettez à jour votre application Spotify, explorez la dernière version de Wrapped et embarquez pour un voyage musical qui célèbre votre goût unique et votre connexion avec le monde de la musique.

FAQ:

Q : Comment puis-je accéder à mon Spotify Wrapped ?

R : Assurez-vous que votre application Spotify est mise à jour avec la dernière version. Vous pouvez accéder à Wrapped dans l'application Spotify sur les appareils iOS et Android. Une fois que vous ouvrez l'application mise à jour, l'expérience Wrapped sera visible sur votre écran d'accueil.

Q : Quand sort Spotify Wrapped ?

R : Spotify a lancé Wrapped 2023 le 29 novembre à 8 h HE, un jour plus tôt que l'année dernière.

Q : Quelle période Spotify Wrapped couvre-t-il ?

R : Bien que les dates spécifiques ne soient pas partagées, la fenêtre d'écoute de Spotify pour Wrapped s'étend approximativement du 1er janvier à quelques semaines avant le lancement. La collecte de données se termine généralement le 31 octobre.

