La frustration s'ensuit alors que les problèmes techniques de Wrapped Encounters de Spotify s'ensuivent

Spotify Wrapped, la fonctionnalité annuelle très attendue qui dévoile des informations d'écoute personnalisées, a déçu de nombreux utilisateurs en raison d'erreurs techniques. Malgré les efforts louables de Spotify pour rendre Wrapped accessible sur le Web pour la première fois, l'expérience n'a pas réussi à se charger pour de nombreuses personnes.

Au lieu d'être accueillis par la page de connexion lors de leur visite sur Spotify.com/wrapped, certains utilisateurs (moi y compris) ont été confrontés à une page Web vierge et décourageante ornée des mots redoutés « 500 Erreur de serveur interne ». Les rapports ont inondé X (anciennement Twitter), les utilisateurs exprimant leur frustration d'avoir rencontré le même problème sur les versions de bureau et mobiles de la page Web Spotify Wrapped.

Après une enquête minutieuse, il est évident que le site Web n’est accessible que sporadiquement à quelques privilégiés. Dans mon cas, après plusieurs tentatives, j'ai réussi à accéder au site, pour être accueilli par un message d'erreur après avoir actualisé la page. Alors que des hordes d’utilisateurs inondent Spotify dans leur précipitation pour obtenir leurs rapports Wrapped, la plateforme pourrait avoir du mal à répondre à la demande écrasante.

The Verge a contacté Spotify pour s'enquérir de tout problème connu, mais n'a pas reçu de réponse immédiate. On ne sait toujours pas si Spotify est au courant des problèmes techniques qui affectent Wrapped ou s'ils travaillent sur une solution.

Bien que la version Web de Wrapped rencontre des problèmes, les utilisateurs peuvent toujours accéder à leur résumé personnalisé via l'application mobile Spotify disponible sur les appareils Android et iOS. Spotify a introduit de nouvelles fonctionnalités intéressantes dans Wrapped cette année, telles que la fonctionnalité « ville sonore » qui attribue aux utilisateurs une ville virtuelle en fonction de leurs préférences musicales tout au long de l'année. De plus, un personnage est conçu pour refléter les habitudes d'écoute uniques d'un individu.

Alors que l’attente pour Spotify Wrapped continue de croître, les utilisateurs du monde entier espèrent que Spotify résoudra rapidement les problèmes techniques, leur permettant ainsi de se plonger dans une réflexion globale de leur parcours musical en 2023.

QFP

Q : Pourquoi est-ce que je rencontre une « Erreur de serveur interne » sur la page Web Wrapped de Spotify ?



R : Spotify Wrapped rencontre des problèmes techniques qui empêchent certains utilisateurs d'accéder à leurs informations d'écoute personnalisées. Cette erreur se produit lorsque le serveur hébergeant la page Web rencontre un problème et ne parvient pas à répondre à la demande.

Q : Spotify est-il conscient du problème ?



R : The Verge a contacté Spotify pour obtenir des éclaircissements mais n'a pas reçu de réponse immédiate concernant les problèmes techniques affectant Wrapped. Il est essentiel de noter que Spotify travaille avec diligence pour résoudre la situation.

Q : Puis-je toujours accéder à mon Spotify Wrapped sur l'application mobile ?



R : Oui, malgré les problèmes rencontrés sur la version web de Wrapped, les utilisateurs peuvent toujours profiter de leur résumé personnalisé en accédant à l'application mobile Spotify disponible sur les appareils Android et iOS.

Q : Quelles sont les nouvelles fonctionnalités introduites dans Spotify Wrapped de cette année ?



R : Cette année, Spotify Wrapped propose aux utilisateurs une « ville sonore » qui correspond à leurs préférences musicales tout au long de l'année. De plus, un personnage est généré en fonction des habitudes d'écoute uniques d'un individu, améliorant encore l'expérience personnalisée.