Spotify Wrapped 2023 : plongez en profondeur dans votre parcours musical

Les mélomanes se réjouissent ! C'est à nouveau cette période de l'année où Spotify dévoile sa très attendue campagne Wrapped, permettant aux utilisateurs de se plonger dans leur historique d'écoute personnalisé à partir de 2023. Cette fonctionnalité offre une ventilation complète de vos meilleurs artistes, albums, chansons, podcasts, et plus encore. Avec 574 millions de personnes dans le monde qui se connectent à Spotify cette année, l'enthousiasme est palpable.

Alors, comment pouvez-vous accéder à vos données Spotify Wrapped 2023 ? Découvrons-le.

Quand est-ce que Spotify Wrapped 2023 est lancé ?

Cette année, Spotify Wrapped est sorti un jour plus tôt que les années précédentes. Il a fait ses débuts à 8 h HE le mercredi 29 novembre, surprenant les fans enthousiastes avec son arrivée anticipée.

Comment voir Spotify Wrapped 2023 :

Pour vous immerger dans le monde fascinant de votre Spotify Wrapped 2023, cliquez simplement sur la sélection « Wrapped » située en haut de la page d'accueil de votre application mobile Spotify (disponible pour iOS et Android). Vous pouvez également visiter Spotify.com/Wrapped pour explorer votre parcours musical. Cependant, des utilisateurs ont rencontré des difficultés pour accéder à la plateforme via le lien Web le matin du lancement.

Vous rencontrez des problèmes avec Spotify Wrapped ?

Si vous rencontrez des difficultés pour accéder à Spotify Wrapped via le lien Web Spotify.com/Wrapped (ce qui semble être un problème courant pour de nombreux utilisateurs), ne vous inquiétez pas ! Vous pouvez toujours profiter de l'expérience en utilisant les applications iOS ou Android fournies par Spotify.

Qu'est-ce que Spotify Wrapped?

Spotify Wrapped a fait ses débuts en 2015 sous le nom de « Year in Music ». Cette fonctionnalité permettait aux utilisateurs de découvrir quels artistes ils avaient le plus écoutés au cours de l'année précédente. Depuis lors, Spotify a continuellement amélioré la conception graphique et les fonctionnalités de données personnalisées, le rebaptisant Spotify Wrapped l'année suivante. La campagne marketing a gagné en popularité, captivant les utilisateurs grâce à ses informations uniques et son attrait visuel.

Pouvez-vous accéder aux données Spotify Wrapped antérieures ?

Pour l'instant, Spotify n'offre pas d'option permettant d'accéder aux statistiques Spotify Wrapped de l'année précédente. Cependant, vous pouvez revivre la magie en recherchant les anciennes listes de lecture Spotify Wrapped sur l'application ou le site Web Spotify. Recherchez simplement « Wrapped » suivi de l’année souhaitée pour vous lancer dans un voyage musical nostalgique.

Quand Spotify Wrapped commence-t-il à collecter des données ?

Bien que Spotify n'ait pas officiellement confirmé la date limite de suivi des données cette année, ils ont mentionné dans un article du 26 octobre que Wrapped compte les données d'avant Halloween. Les années précédentes, la collecte de données s'étendait du 1er janvier au 31 octobre. Alors, attachez votre ceinture et préparez-vous à découvrir vos moments forts musicaux depuis.

Qui remportera la couronne du meilleur artiste Spotify de 2023 ?

Avec plus de 26.1 milliards de streams dans le monde, Taylor Swift a remporté le titre de meilleure artiste mondiale de Spotify en 2023. À ses côtés dans le Top 5 se trouvaient Bad Bunny, The Weeknd, Drake et Peso Pluma, qui ont tous laissé leur marque musicale dans le monde.

Maintenant, préparez-vous à vous immerger dans le monde fascinant de Spotify Wrapped 2023 et à célébrer les artistes et les chansons qui ont fourni la bande originale de votre année !