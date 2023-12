Spotify présente des listes de lecture basées sur l'IA pour la découverte musicale

Le géant du streaming musical Spotify teste une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de créer des listes de lecture à l'aide de la technologie IA. La fonctionnalité, connue sous le nom de « playlists AI », a été récemment repérée dans la nature par un utilisateur de TikTok et confirmée par Spotify. Avec les listes de lecture IA, les utilisateurs peuvent accéder à une interface de style chatbot où ils peuvent saisir des invites ou choisir parmi des idées suggérées pour générer des listes de lecture personnalisées.

Selon les captures d'écran partagées par l'utilisateur, la fonctionnalité de listes de lecture AI est accessible à partir de l'onglet « Votre bibliothèque » en appuyant sur le bouton plus. À partir de là, les utilisateurs peuvent saisir leur invite ou sélectionner des suggestions prédéfinies telles que « se concentrer sur le travail avec l'électronique instrumentale » ou « explorer un genre de niche comme Witch House ». Le chatbot IA traite ensuite la demande et présente un exemple de liste de lecture, qui peut être encore affinée en balayant vers la gauche pour supprimer les chansons indésirables.

Bien que Spotify n'ait pas fourni de détails spécifiques sur le fonctionnement de la technologie d'IA, la société a investi massivement dans l'IA sur sa plateforme. Plus tôt cette année, Spotify a introduit un DJ AI qui propose des listes de lecture et des commentaires personnalisés. Le PDG de la société, Daniel Ek, a également fait allusion à d'autres utilisations potentielles de l'IA, telles que la génération de publicités audio, la synthèse de podcasts et l'aide à la création musicale.

Cependant, Spotify veille à ne pas accroître les attentes des utilisateurs trop tôt. La fonctionnalité de listes de lecture AI est actuellement en cours de test et il n'y a pas de calendrier de lancement confirmé. Spotify souligne que ces tests font partie de son exploration continue des possibilités et des opportunités d'apprentissage de l'IA.

Alors que la concurrence en matière de streaming musical continue de s'intensifier, Spotify vise à tirer parti de son expertise en IA pour améliorer l'expérience utilisateur et se différencier sur le marché. L’introduction de listes de lecture basées sur l’IA pourrait constituer une étape importante vers la découverte et la conservation musicale personnalisées, offrant aux utilisateurs une expérience d’écoute plus personnalisée et plus fluide.

Si vous avez accès à la fonctionnalité de listes de lecture AI dans votre application Spotify, nous serions ravis de connaître vos réflexions et vos expériences.