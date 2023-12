Voiture de sport record : la F22 défie la gravité

Dans une superbe démonstration de puissance et d'ingénierie, la voiture de sport Donkervoort F22 a battu le record du monde d'accélération latérale. Avec une carrosserie légère en fibre de carbone et un moteur cinq cylindres turbocompressé provenant d'Audi, cette bête agile a solidifié sa place dans le royaume des supercars.

Le F22, qui ne pèse que 750 kg (1,653 500 livres), possède des statistiques impressionnantes qui en font une force avec laquelle il faut compter. Avec 640 chevaux et 666 Nm de couple, il délivre une étonnante puissance de XNUMX ch par tonne. Non seulement ses performances font tourner les têtes, mais son design saisissant et sa carrosserie aérodynamique en fibre de carbone en font un chef-d'œuvre visuel.

Initialement prévu pour une série limitée de 50 unités, la demande écrasante pour le F22 a convaincu Donkervoort de doubler sa production à 100 unités. Ces voitures seront désormais disponibles non seulement en Europe mais également aux États-Unis et au Moyen-Orient, renforçant ainsi leur attrait mondial.

Pour célébrer le succès de la F22, Denis Donkervoort lui-même a fait un tour avec la voiture sur le circuit de Zandvoort, célèbre pour avoir accueilli la course de Formule 1 du GP des Pays-Bas. Lors du tournage d'une vidéo spéciale anniversaire, le F22 a battu de manière inattendue le record du monde d'accélération latérale. Bien que le nombre exact n'ait pas été validé par un organisme de contrôle officiel, il a dépassé le précédent record établi par un autre modèle Donkervoort.

Cet exploit a été rendu possible grâce aux capacités de performances exceptionnelles du F22. Avec une rigidité en torsion et en flexion deux fois supérieure à celle de son prédécesseur, la voiture conserve stabilité et précision même sous des forces extrêmes dans les virages. De plus, un système d'amortisseurs actifs ajuste la distance de la voiture par rapport à la route, optimisant ainsi ses performances sur n'importe quelle piste.

Bien que le record officiel soit encore en attente, on ne peut nier la réussite révolutionnaire du Donkervoort F22. Sa vitesse inégalée, sa conception innovante et sa maniabilité précise ont consolidé sa place dans l’histoire de l’automobile. Pour assister à la course record et découvrir la puissance brute du F22, regardez le clip passionnant de 3 minutes ci-dessous.