SoC Calterah mmWave Radar : révolutionner la technologie des radars automatiques

Calterah, l'un des principaux fournisseurs de SoC pour radars mmWave, révolutionne le secteur des radars automobiles avec sa gamme complète de puces de capteurs radar. Ces puces, développées sur la plateforme Andes de nouvelle génération de Calterah et sur la plateforme SoC Alps de deuxième génération, fonctionnent dans les bandes hautes fréquences de 76 GHz à 81 GHz et de 60 GHz à 64 GHz. Ils offrent une large gamme d'applications pour l'ADAS et la conduite autonome, notamment le radar d'imagerie, le radar prospectif, le radar d'angle, le radar latéral, le radar en cabine, le radar de hayon et le radar automatique d'évitement de collision de porte.

L'un des produits les plus remarquables présentés par Calterah est le SoC Andes de nouvelle génération (CAL77C844-AF), très recherché pour ses performances exceptionnelles en matière de radar 4D premium et d'imagerie. Ce SoC se distingue de la concurrence grâce à son processeur multicœur avancé avec DSP et RSP, son architecture flexible, ses fonctions de débogage et sa capacité de sécurité avancée. Il est parfait pour développer un radar d’imagerie 4D en cascade multi-puces hautes performances, rentable et flexible.

De plus, la plateforme Alps-Pro de Calterah a été reconnue et adoptée par les principaux constructeurs automobiles chinois de niveau 1. Les solutions de radar et de radar d'angle tournées vers l'avenir développées sur la base d'Alps-Pro offrent des portées de détection et une résolution impressionnantes, répondant aux exigences de la conduite autonome L2+.

Les SoC Antenna-in-Package (AiP) de Calterah, issus des familles Alpes et Rhin, sont les premiers SoC radar au monde à avoir été produits en série avec la technologie Antenna in Package. Cette technologie innovante réduit la complexité de la conception des antennes et élimine le besoin de stratifié haute fréquence, ce qui se traduit par des cycles de R&D et de production plus courts, des coûts inférieurs et des tailles de module radar compactes. Ces SoC AiP sont idéaux pour les applications émergentes de radars à ultra-courte portée telles que les radars latéraux et les radars de hayon.

Avec plus de 6 millions d'unités de circuits intégrés automobiles expédiées et plus de 150 modèles de véhicules équipés, Calterah s'est fermement établi comme l'un des principaux fournisseurs de puces et de solutions radar mmWave. L'entreprise a mis en œuvre des mesures de contrôle de qualité strictes, obtenu des certifications de sécurité fonctionnelle et obtenu la certification de cybersécurité automobile ISO/SAE 21434. Les technologies radar mmWave de Calterah sont de plus en plus reconnues dans le monde entier et la société recherche activement des partenariats avec des constructeurs automobiles mondiaux de niveau 1 et des constructeurs automobiles pour étendre sa présence sur les marchés européens.

Sources:

– Site Web de Calterah (www.calterah.com)