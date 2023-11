Nouvelle mise à jour pour Splatoon 3 : ajout du support pour Amiibo et plus

Nintendo continue de démontrer son engagement sans faille envers Splatoon 3 avec un flux constant de mises à jour et de DLC. La dernière mise à jour, la version 5.2.0, vient de sortir, améliorant encore l'expérience de jeu. Bien que cette mise à jour n'introduise pas de nouveau contenu, elle prend en charge de nouvelles figurines amiibo passionnantes.

L'une des fonctionnalités clés de cette mise à jour est l'ajout de la prise en charge des amiibo Shiver, Frye et Big Man. Les joueurs pourront désormais débloquer du contenu spécial et des bonus en utilisant ces figurines amiibo, se plongeant encore plus profondément dans le monde vibrant de Splatoon 3.

En plus du support amiibo, la mise à jour apporte des modifications au système de saison et de catalogue. Les joueurs gagneront désormais plus de points de catalogue pendant la période du bonus de clôture, passant de 1.2x à 1.5x. Cette période de bonus s'étend d'une semaine avant la fin de la saison jusqu'à sa conclusion. Ces changements visent à offrir aux joueurs davantage d'incitations et de récompenses à mesure qu'ils progressent dans le jeu.

De plus, la mise à jour inclut des améliorations du système de notification. Les joueurs recevront désormais des notifications à l'écran lorsqu'une salle créée avec la fonction de création de salle de SplatNet 3 devient rejoignable. Cette fonctionnalité garantit que les joueurs peuvent facilement se connecter avec leurs amis et d'autres joueurs lors de matchs multijoueurs passionnants.

Pour l’avenir, Nintendo a présenté ses plans pour les futures mises à jour. La prochaine mise à jour, qui devrait être publiée à la fin de la saison en cours, se concentrera principalement sur les ajustements de l'équilibrage des armes et introduira de nouvelles fonctionnalités pour la saison à venir en décembre.

Les passionnés de Splatoon 3 peuvent être assurés que Nintendo reste déterminé à offrir une expérience de jeu riche et dynamique. Avec des mises à jour régulières et du contenu supplémentaire à l'horizon, nul doute que Splatoon 3 continuera de captiver les joueurs encore longtemps.

QFP

1. Qu'est-ce que Splatoon 3 ?

Splatoon 3 est un jeu vidéo de tir à la troisième personne populaire développé et publié par Nintendo. Il présente un mécanisme de jeu unique basé sur l'encre et des visuels vibrants et colorés.

2. Que sont les amiibo ?

Les Amiibo sont des figurines interactives compatibles NFC créées par Nintendo. Lorsqu'ils sont utilisés dans des jeux compatibles, les amiibo peuvent débloquer du contenu, des fonctionnalités ou des bonus supplémentaires.

3. À quelle fréquence Splatoon 3 reçoit-il des mises à jour ?

Nintendo propose des mises à jour régulières pour Splatoon 3, ajoutant de nouvelles fonctionnalités, équilibrant le gameplay et corrigeant les bugs. La fréquence des mises à jour dépend du calendrier de développement et de sortie fixé par Nintendo.

4. Puis-je jouer à Splatoon 3 sans amiibo ?

Absolument! Même si les amiibo peuvent améliorer l'expérience de jeu en débloquant du contenu spécial, ils ne sont pas obligatoires pour profiter du gameplay de base de Splatoon 3.