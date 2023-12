Sortie d'une nouvelle bande-annonce pour Shiren the Wanderer : The Mystery Dungeon

Spike Chunsoft, Inc. a dévoilé la bande-annonce très attendue de son prochain jeu RPG Roguelike, Shiren the Wanderer : The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island. Cette bande-annonce captivante donne un aperçu des fonctionnalités passionnantes du jeu, notamment le Monster Dojo qui permet aux joueurs de simuler des rencontres dans des donjons et d'affiner leurs compétences. Un autre point fort est l'introduction du jeu parallèle, offrant aux joueurs une variété d'options de jeu.

Les joueurs d'Amérique du Nord et d'Europe peuvent marquer leur calendrier jusqu'au 27 février 2024, car Shiren the Wanderer : The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island devrait sortir sur la plateforme Nintendo Switch™. Avec son scénario intrigant et son gameplay immersif, le jeu devrait attirer les passionnés de RPG et les fans de la série originale Shiren the Wanderer.

En plus de la bande-annonce, Spike Chunsoft a également révélé des captures d'écran offrant un aperçu des visuels et des mécanismes de jeu. Les graphismes époustouflants et l'attention portée aux détails captiveront à coup sûr les joueurs, les plongeant dans le monde mystérieux du jeu.

Pour ceux qui préfèrent une copie physique du jeu, les précommandes sont désormais ouvertes. En précommandant, les joueurs recevront un bonus spécial : un autocollant de 2.75″ x 3″ représentant le protagoniste du jeu, Shiren, orné d'art traditionnel japonais.

Reef Entertainment sera responsable de la publication de la version physique de Shiren the Wanderer : The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island dans les régions européennes. Les fans de ces régions peuvent garder un œil sur les mises à jour supplémentaires sur la disponibilité des précommandes.

La longue attente de Shiren la Vagabonde : Le Donjon Mystère de l'Île Serpentcoil est presque terminée. Assurez-vous de consulter la bande-annonce, les captures d'écran et profitez des bonus de précommande pour vous immerger pleinement dans cette aventure RPG passionnante.