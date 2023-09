Nouvel accessoire pour la Pixel Watch : le Lite Fit Band de Spigen

Spigen, fabricant bien connu de coques de téléphone, a élargi sa gamme de produits pour inclure des accessoires pour la prochaine Google Pixel Watch. Leur dernière offre est le bracelet Lite Fit, fabriqué à partir de tissu en nylon. Ce bracelet est conçu pour être flexible, léger et respirant, assurant un confort durable à celui qui le porte.

Le bracelet Lite Fit est livré avec une boucle en alliage de zinc et un connecteur en acier inoxydable. On dit que le connecteur s’intègre parfaitement au boîtier de la Google Pixel Watch, lui donnant un look élégant et unifié. Actuellement, seule la variante de couleur noire est disponible à l'achat, mais Spigen suggère que des options argent et or pourraient être proposées à l'avenir.

L’un des principaux arguments de vente du bracelet Lite Fit est sa compatibilité avec toutes les montres de la série Pixel Watch. Spigen met l’accent sur sa « conception de clip facile à retirer » qui permet au bracelet de s’adapter à n’importe quel poignet. De plus, la société décrit le groupe comme « simple et intemporel » pour compléter n’importe quel style ou look.

Le bracelet Lite Fit est spécialement conçu pour s'adapter à la prochaine Google Pixel Watch (2022). Cependant, il est prévu que les bracelets existants conçus pour les modèles précédents soient également compatibles avec la Pixel Watch 2.

Le bracelet Spigen Lite Fit est au prix de 24.99 $ lorsqu'il est acheté directement auprès de la société. Cependant, les clients peuvent le trouver 10 $ moins cher sur Amazon et il peut être disponible pour une expédition immédiate dans certaines régions. Il convient de noter que le bracelet le moins cher de Google pour la Pixel Watch commence à 49.99 $.

Alors que nous attendons avec impatience le lancement de la Pixel Watch, des accessoires comme le bracelet Lite Fit de Spigen donnent un aperçu du potentiel élégant et personnalisable de l'appareil portable.

