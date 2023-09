Une perte déchirante : Rose O'Leary-Hall, quatre ans, décède avant son premier jour d'école

Résumé : Rose O'Leary-Hall, quatre ans, est décédée tragiquement quelques heures seulement avant son premier jour d'école très attendu. Rose avait courageusement lutté contre une maladie cardiaque rare tout au long de sa vie et avait subi plusieurs interventions chirurgicales pour remédier à cette anomalie. Malgré les espoirs de sa famille d'une opération réussie, Rose a souffert de complications après sa dernière opération, entraînant une grave infection et des saignements. Malgré tous les efforts du personnel médical, Rose n'a pas reçu suffisamment d'oxygène dans son cerveau et le système de réanimation a dû être interrompu. Rose était connue pour sa personnalité vibrante et espiègle, laissant une impression durable sur ceux qu'elle rencontrait. Ses parents, Katie O'Leary-Hall et Sue O'Leary-Hall, partagent des souvenirs de leur fille bien-aimée et ont lancé une collecte de fonds pour sensibiliser les gens à son état.

Rose O'Leary-Hall a reçu un diagnostic de crosse aortique interrompue, une maladie qui ne touche qu'une personne sur 50,000 20, au cours de l'examen de XNUMX semaines effectué par sa mère. Cette condition survient lorsque l'artère primaire du cœur, l'aorte, ne parvient pas à se développer pleinement. Bien qu'elle ait subi la procédure Norwood à l'âge de trois jours seulement pour tenter de construire une nouvelle aorte, Rose a été confrontée à des problèmes cardiaques constants. Elle a subi deux interventions chirurgicales supplémentaires, mais une réparation complète n’a pas pu être réalisée. Les parents de Rose espéraient une troisième intervention chirurgicale, une réparation biventriculaire, car elle semblait se porter bien au début, mais sa santé a commencé à se détériorer ces derniers mois.

Après la dernière intervention chirurgicale, Rose a connu des complications, notamment une infection de la paroi interne du cœur appelée endocardite. Cela a entraîné une hémorragie sévère, faisant perdre à Rose une quantité importante de sang. Malgré les interventions médicales, l'état de Rose s'est aggravé et elle est finalement décédée en raison d'un manque d'oxygène dans son cerveau. Ses parents la décrivent comme une enfant pleine d'entrain et aimante, pleine de malice et de gentillesse. Elle aspirait à devenir médecin et a laissé un impact durable sur ceux qui l'ont connue.

Pour honorer la mémoire de Rose et sensibiliser à son état, ses parents ont lancé une collecte de fonds qui a déjà permis de récolter plus de 5,000 XNUMX £. Ils espèrent empêcher d’autres familles de vivre une perte similaire et garder vivant l’esprit vibrant de Rose dans le cœur de ceux qu’elle a touchés.

Définitions:

– Crosse aortique interrompue : malformation cardiaque congénitale rare dans laquelle l'aorte, l'artère primaire du cœur, n'est pas complètement formée.

– Endocardite : Infection de la paroi interne du cœur.

– Procédure Norwood : intervention chirurgicale utilisée pour traiter des malformations cardiaques congénitales spécifiques chez les nouveau-nés.

Sources:

– Article du Yorkshire Live par Katie O'Leary-Hall

– Définitions médicales de medical-dictionary.thefreedictionary.com