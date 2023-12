Un Espagnol arrêté pour avoir enseigné les tactiques de crypto-monnaie en Corée du Nord

By

Récemment, un Espagnol nommé Alejandro Cao de Benós a été arrêté pour avoir enseigné à la Corée du Nord comment utiliser les crypto-monnaies pour échapper aux sanctions américaines. L'arrestation a été effectuée par les autorités espagnoles dans une gare de Madrid sur la base d'une alerte émise par Interpol.

Cao de Benós est accusé d'avoir organisé des conférences sur les crypto-monnaies et la blockchain à Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord, en 2018. Le but de ces conférences était prétendument d'aider la Corée du Nord à contourner les sanctions imposées par les États-Unis. On pense que Cao de Benós a utilisé de faux documents lors de ses voyages.

Les autorités américaines avaient émis un mandat d'arrêt contre Cao de Benós en 2022. Selon la liste des personnes recherchées par le FBI, il travaillait avec un citoyen américain pour fournir des services illégaux de crypto-monnaie et de blockchain à la Corée du Nord. Le mandat indiquait que Cao de Benós avait fondé l'Association coréenne d'amitié.

S’il est extradé vers les États-Unis et reconnu coupable, Cao de Benós risque une peine maximale de 20 ans de prison. Il convient de noter qu'un autre individu impliqué dans cette affaire, Virgil Griffiths, avait déjà été condamné à 63 mois de prison et à une amende de 100,000 XNUMX $ pour son rôle dans le complot.

La Corée du Nord est connue pour exploiter les crypto-monnaies pour diverses activités illicites. Ces dernières années, leurs pirates auraient volé des milliards de dollars de crypto-monnaie en se faisant passer pour des recruteurs, des informaticiens et des représentants du gouvernement. Ces incidents soulignent l’importance de réglementer l’utilisation des crypto-monnaies et de renforcer les mesures de cybersécurité pour empêcher de telles activités.

Reste à savoir comment Cao de Benós se défendra face à ces accusations. Pour l’instant, il a nié toutes les accusations, les qualifiant de « totalement fausses ». À mesure que les procédures judiciaires se poursuivent, l’affaire mettra en lumière l’intersection de la technologie, des relations internationales et des activités criminelles, soulignant la nécessité pour les pays de collaborer pour lutter contre ces menaces.

