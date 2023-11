Le nouveau vaisseau spatial SpaceX est prêt à être lancé alors que SpaceX vise une cadence de vol d'essai accrue

Les passionnés de l’espace auront peut-être quelque chose à espérer cette période des fêtes alors que SpaceX se prépare au lancement de son troisième véhicule Starship. Elon Musk, le fondateur et PDG de SpaceX, a annoncé sur X (anciennement Twitter) que le véhicule devrait être prêt à voler d'ici 3 à 4 semaines, potentiellement avant Noël. Cependant, le lancement dépendra toujours de l'obtention d'une licence de lancement auprès de la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis, qui enquête actuellement sur les résultats du deuxième vol d'essai du Starship.

Lors du deuxième vol d'essai, l'objectif était d'envoyer l'étage supérieur du Starship sur une trajectoire autour de la Terre avant un amerrissage dans l'océan Pacifique. Malheureusement, la mission a pris fin prématurément en raison d’un « démontage rapide et imprévu » de l’engin. De plus, le premier étage Super Heavy de Starship, qui était censé revenir pour un amerrissage dans le golfe du Mexique, s'est également brisé dans le ciel. Malgré ces revers, le vol a franchi quelques étapes importantes, notamment une séparation d'étages réussie qui n'avait pas été atteinte lors du vol d'essai précédent. Ces progrès indiquent que SpaceX apprend de chaque lancement et améliore ses performances globales.

SpaceX a travaillé en étroite collaboration avec la FAA pour se conformer aux réglementations et exigences de sécurité nécessaires. Pour le précédent lancement de Starship de SpaceX, il a fallu plusieurs mois à la FAA pour accorder la licence de lancement, alors qu'elle menait une enquête sur l'explosion et réalisait des évaluations de sécurité et environnementales. Même si l'enquête sur le dernier vol d'essai vient tout juste de commencer, on s'attend à ce que le processus soit plus rationalisé, compte tenu des progrès réalisés entre le premier et le deuxième vol.

Afin de répondre aux demandes croissantes de son ambitieux programme de tests, SpaceX accélère sa production. Musk a mentionné que trois véhicules Starship sont actuellement dans leurs dernières étapes de production dans les installations Starbase de SpaceX. Cela suggère que SpaceX s'oriente vers une cadence accrue de vols d'essai, dans le but de réduire l'écart entre les futurs lancements de Starship.

Alors que la date de lancement du troisième véhicule Starship reste incertaine en attendant l'approbation de la FAA, les passionnés de l'espace attendent avec impatience la prochaine mise à jour de SpaceX. À chaque lancement, SpaceX repousse les limites de l’exploration spatiale et ouvre la voie à une nouvelle ère de voyage spatial.

