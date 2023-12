SpaceX va lancer des satellites Starlink depuis la base spatiale de Vandenberg

Résumé : SpaceX se prépare au lancement d'une fusée Falcon 9 depuis la base spatiale de Vandenberg, transportant 21 satellites Starlink en orbite terrestre basse. Le lancement est prévu jeudi à 9h04 avec une opportunité de sauvegarde vendredi à 9h19. Cette étape importante comprend le premier déploiement de six satellites Starlink dotés de capacités Direct to Cell, permettant aux opérateurs de réseaux mobiles d'offrir un accès mondial aux SMS, appeler et naviguer. De plus, il s'agira du vol inaugural du propulseur du premier étage de la fusée, qui sera ré-atterri sur le drone Of Course I Still Love You de SpaceX pour une réutilisation potentielle lors de futurs lancements.

Titre : SpaceX révolutionne la connectivité mondiale avec le lancement du satellite Starlink

SpaceX, une entreprise pionnière en matière de technologie spatiale, est sur le point de révolutionner la connectivité mondiale alors qu'elle se prépare à lancer une fusée Falcon 9 depuis la base spatiale de Vandenberg. La fusée, dont le décollage est prévu jeudi à 9h04, emportera une charge utile de 21 satellites Starlink destinés à l'orbite terrestre basse.

Le point culminant de ce lancement est le déploiement des six premiers satellites Starlink équipés de capacités Direct to Cell. Ces fonctionnalités innovantes permettent aux opérateurs de réseaux mobiles d'offrir un accès mondial aux services de communication essentiels, notamment l'envoi de SMS, les appels et la navigation. Grâce à cette technologie révolutionnaire, SpaceX vise à combler la fracture numérique et à apporter un accès Internet par satellite à haut débit et fiable dans des régions du monde auparavant mal desservies.

Outre les capacités révolutionnaires du satellite, cette mission marque également une étape importante pour le programme de réutilisabilité des fusées de SpaceX. Le premier étage du propulseur de la fusée Falcon 9, qui contient une riche histoire de lancements réussis, est prévu pour son vol inaugural. Après la séparation du reste de la fusée, SpaceX prévoit de faire atterrir le booster sur son drone Of Course I Still Love You, ouvrant ainsi la voie à de futures missions spatiales rentables.

Une webdiffusion en direct du lancement sera disponible environ 15 minutes avant le décollage sur le site officiel de SpaceX. En cas de circonstances imprévues jeudi soir, SpaceX a soigneusement planifié une opportunité de lancement de secours pour vendredi à 9h19, garantissant ainsi le déploiement réussi des satellites Starlink.

Alors que SpaceX continue de repousser les limites de l'exploration spatiale et de la technologie satellitaire, le lancement de ces satellites Starlink constitue une étape prometteuse vers un monde plus interconnecté, offrant un accès mondial aux services de communication vitaux et accélérant le progrès socio-économique dans le monde.