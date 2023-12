Lancement prochain de SpaceX pour déployer les satellites Starlink en orbite

SpaceX s'apprête à lancer une fusée Falcon 9 depuis la base spatiale de Vandenberg dans le cadre de sa dernière mission visant à déployer 21 satellites Starlink en orbite terrestre basse. Le lancement, prévu jeudi à 9h04, marque une étape importante pour le service Internet haut débit par satellite de SpaceX.

Bien que la société ait lancé avec succès plusieurs missions Starlink dans le passé, ce lancement particulier mettra en vedette les six premiers satellites Starlink équipés de capacités Direct to Cell. Cette nouvelle fonctionnalité est spécifiquement conçue pour permettre aux opérateurs de réseaux mobiles de fournir un accès mondial aux services de communication essentiels tels que l'envoi de SMS, les appels et la navigation.

De plus, cette mission verra également le premier vol du propulseur du premier étage de la fusée. SpaceX prévoit de faire atterrir le booster sur son drone Of Course I Still Love You après la séparation du reste de la fusée. La récupération et la réutilisation réussies des boosters sont cruciales pour les efforts de SpaceX visant à réduire le coût des missions spatiales et à rendre l'exploration spatiale plus accessible.

Pour offrir aux passionnés et aux passionnés de l’espace une place au premier rang de l’action, SpaceX organisera une retransmission en direct du lancement sur le Web. La webdiffusion devrait commencer environ 15 minutes avant le décollage et est accessible via le site officiel de la société.

Dans le cas où des conditions météorologiques défavorables ou des problèmes techniques empêcheraient le lancement d'avoir lieu jeudi soir, SpaceX dispose d'une opportunité de lancement de secours prévue vendredi à 9 h 19.

Alors que SpaceX continue de repousser les limites de l'exploration spatiale et des technologies de communication, cette prochaine mission représente une nouvelle étape vers l'objectif de l'entreprise de fournir une couverture Internet mondiale fiable et abordable.