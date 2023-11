Le lancement spectaculaire du Falcon 9 de SpaceX marque la 29e mission de réapprovisionnement commercial de l'ISS

By

SpaceX a lancé avec succès sa fusée Falcon 9 depuis le complexe de lancement 40 de la station spatiale de Cap Canaveral à 6h30 HAE. La fusée a déployé un lot de 23 satellites Internet Starlink en orbite terrestre basse, marquant la 29e mission commerciale de réapprovisionnement de SpaceX pour la NASA vers la Station spatiale internationale (ISS).

Le lancement s’est parfaitement déroulé, sans retard ni problème technique. Le premier étage du Falcon 9 a atterri sur un drone stationné dans l'océan Atlantique environ 8 minutes et demie après le décollage. Les spectateurs le long de la Space Coast ont eu droit à un spectacle spectaculaire lorsque la fusée s'est envolée vers le ciel, ne laissant aucun bang sonique local dans son sillage.

Le 45e Escadron météorologique de la Force spatiale prévoyait 80 % de chances de beau temps pour le lancement. Les prévisions mentionnaient des cumulus épars à des altitudes allant de 3,000 6,000 à 15 20 pieds avec des averses isolées et des vents du nord-est de XNUMX à XNUMX mph. Le flux terrestre sur la Space Coast en raison d'un anticyclone de surface qui s'est déposé sur l'est des États-Unis a limité l'humidité à des niveaux plus bas, minimisant les inquiétudes concernant la règle des nuages ​​cumulus.

Les passionnés de l'espace peuvent s'attendre à d'autres lancements passionnants depuis la Space Coast de Floride dans un avenir proche. Le prochain lancement prévu est la mission SpaceX CRS-29 de la NASA, une mission de réapprovisionnement en fret vers l'ISS. Le lancement est désormais prévu pour mardi à 9 h 16 HAE, après un retard de deux jours. La fusée sera lancée depuis le Pad 39A du Kennedy Space Center et suivra une trajectoire vers le nord-est.

Cette mission revêt une importance capitale car elle fournira de nouvelles recherches scientifiques, de la nourriture, des fournitures et des équipements à l'équipage international à bord de l'ISS. La recherche comprend l'étude des communications laser et la compréhension des interactions entre la météo terrestre et l'espace.

