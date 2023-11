Le vaisseau spatial de SpaceX reçoit l'approbation de la FAA pour son deuxième décollage

By

Le Starship de SpaceX, le système de transport spatial de nouvelle génération, a reçu le feu vert pour son deuxième décollage. La Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis a annoncé aujourd'hui avoir accordé une licence pour le lancement du véhicule Starship Super Heavy de SpaceX. L'approbation de la FAA intervient après un examen et une évaluation minutieux des exigences en matière de sécurité, d'environnement, de politique et de responsabilité financière.

Le décollage devrait avoir lieu vendredi depuis Starbase, une installation SpaceX située dans le sud du Texas. Les téléspectateurs peuvent assister à l'événement en direct sur Space.com, gracieuseté de SpaceX. Ce deuxième lancement de Starship vise à démontrer les capacités du véhicule et à ouvrir la voie à la future exploration spatiale.

Starship, composé d'un booster de premier étage appelé Super Heavy et d'un vaisseau spatial d'étage supérieur appelé Starship, est conçu pour être entièrement réutilisable. Cette approche innovante du voyage spatial pourrait potentiellement rendre les missions sur Mars économiquement réalisables dans un avenir proche, une vision de longue date du fondateur et PDG de SpaceX, Elon Musk.

Mesurant près de 400 pieds de haut, Starship est actuellement la fusée la plus grande et la plus puissante jamais construite. Malgré sa stature impressionnante, Starship n’a effectué qu’un seul vol à ce jour. Lors de sa mission d'essai en avril, la fusée a rencontré des difficultés techniques conduisant à sa destruction intentionnelle au-dessus du golfe du Mexique. L'incident a endommagé certaines parties de l'installation Starbase, ce qui a incité SpaceX à mettre en œuvre les modifications nécessaires pour éviter des incidents similaires à l'avenir.

Pour faire face à la chaleur et à la puissance générées par les 33 moteurs Raptor du Super Heavy, SpaceX a installé un système déluge d'eau robuste sous le support de lancement orbital. Ce système, doté d'une plaque d'acier renforcée et d'un spray volumineux, contribuera à atténuer les dommages potentiels lors du décollage.

La FAA a conclu son enquête sur l'accident du premier vol de Starship en septembre et a mené un examen de sécurité en octobre. La dernière étape réglementaire consistait à terminer l'examen environnemental, qui impliquait une consultation avec le US Fish and Wildlife Service concernant l'impact potentiel sur la biodiversité entourant Starbase.

Le lancement de Starship est très attendu et le prochain vol d’essai vise à atteindre des objectifs similaires à ceux de la mission précédente. En cas de succès, Super Heavy atterrira dans le golfe du Mexique et l’étage supérieur du Starship sera sur le point d’atteindre la vitesse orbitale avant de s’écraser près d’Hawaï.

FAQ:

Q : Qu’est-ce que Starship ?

R : Starship est le système de transport spatial de nouvelle génération de SpaceX, composé du booster de premier étage Super Heavy et du vaisseau spatial de l'étage supérieur connu sous le nom de Starship.

Q : Quel est le but de Starship ?

R : Starship est conçu pour être entièrement réutilisable et vise à rendre les missions vers Mars économiquement réalisables à l’avenir.

Q : Que s'est-il passé lors du premier vol d'essai de Starship ?

R : Le Starship a rencontré plusieurs problèmes techniques, notamment l'échec de la séparation de ses deux étages, conduisant à sa destruction intentionnelle au-dessus du golfe du Mexique.

Q : Quelles modifications SpaceX a-t-il apportées pour le deuxième lancement ?

R : SpaceX a installé un système déluge d'eau sous le support de lancement orbital pour atténuer les dommages potentiels lors du décollage.

Q : Quel est l’objectif du prochain vol d’essai ?

R : Le vol d'essai vise à démontrer les capacités du Starship, avec l'atterrissage du Super Heavy dans le golfe du Mexique et l'étage supérieur approchant de la vitesse orbitale avant de s'écraser près d'Hawaï.

Q : Quelle était la dernière étape réglementaire nécessaire avant le deuxième lancement ?

R : La FAA a dû terminer l'examen environnemental, y compris la consultation du US Fish and Wildlife Service pour évaluer tout impact sur la biodiversité entourant Starbase.

Q : Y aura-t-il d'autres lancements après celui-ci ?

R : La licence récemment accordée est spécifique à ce lancement, et tout lancement futur nécessitera une approbation supplémentaire des autorités réglementaires.