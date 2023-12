SpaceX prévoit le lancement de la fusée Falcon 9 en fin de soirée jeudi

By

SpaceX se prépare pour un autre lancement de fusée Falcon 9 en fin de soirée depuis Cap Canaveral, prévu jeudi. La mission sera très médiatisée, car elle impliquera le lancement du mystérieux avion robotique X-37B de la Space Force. Bien que SpaceX n'ait pas encore fait d'annonce publique, les avertissements de navigation de la National Geospatial-Intelligence Agency et de la Federal Aviation Administration indiquent que la fenêtre de lancement de la fusée s'ouvrira à 11 heures HNE mercredi et s'étendra après minuit jusqu'à 3 h 31 jeudi.

La fusée Falcon 9 sera lancée depuis le complexe de lancement 40 de la station spatiale de Cap Canaveral. Contrairement aux missions précédentes, il n’y aura pas de bang sonique local et le propulseur du premier étage n’atterrira pas sur un drone dans l’océan Atlantique. La couverture en direct du lancement débutera 90 minutes avant le décollage sur floridatoday.com/space.

Les conditions météorologiques pour le lancement devraient être partiellement nuageuses avec une température d'environ 53 degrés Fahrenheit. Un vent du nord d'environ 15 mph avec des rafales allant jusqu'à 20 mph est également prévu, alors qu'un front froid traverse le comté de Brevard.

En plus de ce lancement, SpaceX prépare également la septième mission du véhicule d'essai orbital X-37B. L'avion spatial autonome et secret sera lancé dimanche à l'aide d'une fusée SpaceX Heavy Falcon depuis la plateforme 39A du Kennedy Space Center. La fenêtre de lancement de cette mission n'a pas encore été annoncée.

SpaceX continue de jouer un rôle crucial dans l’avancement de l’exploration et de la technologie spatiales. Restez à l’écoute pour plus de mises à jour sur ce prochain lancement et d’autres actualités liées à l’espace.

