SpaceX réalise une acquisition stratégique pour améliorer la fabrication de parachutes

SpaceX, la société aérospatiale fondée par Elon Musk, a discrètement acquis Pioneer Aerospace, un fournisseur de parachutes, dans le cadre d'une démarche qui montre l'engagement de l'entreprise en faveur de l'intégration verticale. L'acquisition intervient après que la société mère de Pioneer Aerospace a déclaré faillite, faisant de l'achat de SpaceX une bouée de sauvetage potentielle pour le fournisseur en difficulté. Bien que les détails financiers de l'accord n'aient pas été divulgués, les dépôts de bilan indiquent que SpaceX a obtenu Pioneer Aerospace pour la modique somme de 2.2 millions de dollars.

Pioneer Aerospace est responsable de la production des parachutes stabilisateurs utilisés dans les capsules Dragon de SpaceX, qui servent de composants cruciaux lors des missions de la NASA vers la Station spatiale internationale. Ces parachutes stabilisateurs sont conçus pour fonctionner à des vitesses extrêmes et jouent un rôle essentiel dans la stabilisation du vaisseau spatial lors de sa rentrée dans l'atmosphère terrestre. Selon la NASA, les parachutes de freinage sont déployés lorsque le Dragon atteint une altitude de 18,000 350 pieds alors qu'il se déplace à une vitesse d'environ XNUMX milles à l'heure.

L'acquisition de Pioneer Aerospace souligne la nature complexe de la fabrication de parachutes de qualité spatiale. "L'espace est difficile, mais les parachutes spatiaux le sont beaucoup plus", a déclaré Abhi Tripathi, directeur des opérations de mission au laboratoire des sciences spatiales de l'UC Berkeley. Fort d'une vaste expérience à la fois chez SpaceX et à la NASA, Tripathi a souligné la difficulté de créer ces composants technologiquement sophistiqués, en la comparant au défi du développement de systèmes de propulsion complexes.

Alors que SpaceX est réputé pour son penchant pour la fabrication en interne et l'intégration verticale, la décision d'externaliser les parachutes a été prise sur la base de critères spécifiques fixés par le PDG Elon Musk. Tripathi, qui a assisté à des réunions avec Musk, a expliqué que tant que les fournisseurs sont compétents et fiables dans le respect des calendriers, SpaceX est prêt à sous-traiter. Cependant, lorsque ces critères ne sont pas remplis, l’entreprise opte pour l’internalisation du processus de fabrication.

L'investissement de SpaceX dans Pioneer Aerospace met en évidence les obstacles importants liés à la production de parachutes. Les subtilités de la fabrication de produits complexes en petit volume nécessitent des tests et une expertise approfondis. SpaceX, malgré son implication dans l'ingénierie et les tests, s'est finalement tourné vers des partenaires externes tels que Pioneer Aerospace et Airborne Systems pour répondre à ses demandes de fabrication. En intégrant la fabrication de parachutes en interne, SpaceX vise à acquérir une compréhension encore plus approfondie des détails complexes de ses systèmes de parachute.

