Une nouvelle technologie de communication laser permet aux petits satellites de révolutionner le transfert de données spatiales

La Space Development Agency (SDA) a récemment attribué un contrat de 1.8 million de dollars à SpaceRake, une startup pionnière basée à Cambridge, dans le Massachusetts. Il s'agit du premier contrat gouvernemental pour SpaceRake, une entreprise fondée en 2021 par Kerri Cahoy, experte en génie électrique, et Jeremy Wertheimer, ancien vice-président de l'ingénierie chez Google spécialisé dans l'intelligence artificielle.

Le contrat de deux ans, annoncé le 1er novembre, financera SpaceRake pour développer des terminaux de communication laser miniatures avancés. L'objectif est de permettre aux petits satellites, comme les cubesats, de transférer des données via des liaisons laser en utilisant la couche de transport. Ce réseau de communication mondial, établi par la SDA – une branche de l'US Space Force – est situé en orbite terrestre basse.

SDA a également attribué des contrats à des acteurs majeurs de l'industrie tels que Lockheed Martin, Northrop Grumman et York Space Systems pour la construction de satellites Transport Layer Tranche 2, qui seront équipés de terminaux de communications optiques et radiofréquences.

Bien que les terminaux de SpaceRake ne soient pas spécifiquement développés pour les satellites de SDA, ils permettront aux petits engins spatiaux de partager des données avec la Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA). Le PWSA est une constellation innovante en orbite terrestre basse qui comprend des satellites de communication de couche transport et des satellites de défense antimissile de couche de suivi.

En plus des terminaux optiques, SpaceRake prévoit de développer des technologies de réseaux de communication laser pour diverses applications spatiales et terrestres. La vision de l'entreprise est de réduire les coûts et d'accroître l'adoption de l'accès au réseau dans l'espace, ouvrant ainsi la voie à de nouveaux cas d'utilisation et permettant à davantage de données d'atteindre les utilisateurs finaux terrestres.

Cette nouvelle technologie de communication laser de SpaceRake a le potentiel de révolutionner le transfert de données spatiales. En permettant aux petits satellites de communiquer de manière efficace et efficiente, il ouvrira la voie à une connectivité et un partage de données améliorés dans l’industrie spatiale.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Qu'est-ce que SpaceRake ?

SpaceRake est une startup basée à Cambridge, Massachusetts. Fondée en 2021, elle est spécialisée dans le développement de terminaux de communication laser pour petits satellites.

2. Qu'est-ce que la couche de transport ?

La couche transport est un réseau de communication mondial situé en orbite terrestre basse. Il est créé par la Space Development Agency (SDA), une branche de l’US Space Force.

3. Qu'est-ce que l'architecture spatiale des combattants proliférés (PWSA) ?

Le PWSA fait référence à une constellation en orbite terrestre basse qui comprend des satellites de communication de couche transport et des satellites de défense antimissile de couche de suivi. Il vise à renforcer les capacités spatiales à des fins de guerre.