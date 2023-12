Le second tour des élections décide des sièges en Géorgie du Sud

By

Lors du récent second tour des élections en Géorgie du Sud, plusieurs sièges ont été attribués tandis que d'autres attendent toujours leur certification officielle.

Dans la course Enigma City Council Post 1, Donald Franklin, Sr. est sorti vainqueur, battant le président sortant Bentley Barrentine par un vote de 73-60. De même, lors de la course Enigma City Council Post 2, Doug Webb a battu le président sortant Wayne Chin par 70 voix contre 63. Ces résultats ont été officiellement annoncés et certifiés.

La course au maire de Vienne a vu le président sortant Eddie Daniels conserver son poste, battant son challenger Randall Almond par 256 voix contre 190. Cette course a également été officiellement convoquée et certifiée.

Dans le district 7 du conseil municipal de Valdosta, Nick « Big Nick » Harden devance Bill Love avec une marge substantielle avec un total de 1,519 754 voix contre XNUMX. Bien que cette course ait un favori, elle n’a pas encore été officiellement convoquée et attend la certification.

La course au siège de maire de Willacoochee a donné Sam Newsome en tête, devançant Dante Griffin par 30 voix contre 27. Comme pour la course de Valdosta, celle-ci est également en attente de certification officielle.

La course au conseil municipal de Vienne est actuellement dans l'impasse, le président sortant Albert King et Babette Lewis recevant un nombre égal de voix, à 221-221. Les prochaines étapes de cette course sont incertaines, mais un second tour des élections est une possibilité.

Il convient de noter que les chartes municipales de Bainbridge et Brinson, ainsi que de Pelham, diffèrent de celles des autres villes de l'État. À Bainbridge et Brinson, le candidat ayant obtenu le plus de voix l'emporte, tandis qu'à Pelham, les sièges sont attribués selon des règles majoritaires.

Si certaines courses ont été décidées, d'autres sont toujours en cours ou attendent de nouvelles mesures. Restez à jour avec WALB News pour tous les derniers résultats des élections en Géorgie du Sud.

