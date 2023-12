De nouveaux règlements visent à protéger la tranquillité des parcs nationaux

Résumé : De nouvelles réglementations sont mises en place pour limiter les visites aériennes au-dessus des monuments et parcs nationaux aux États-Unis, visant à préserver la sérénité de ces espaces naturels tant appréciés. Ces réglementations font suite à une décision d'une cour d'appel fédérale selon laquelle le National Park Service et la Federal Aviation Administration n'appliquaient pas correctement une loi de 2000 régissant les circuits aériens commerciaux au-dessus des parcs. Les nouvelles règles empêcheront les vols touristiques de s'approcher à moins d'un demi-mile de sites tels que le mont Rushmore et le parc national des Badlands, à partir d'avril. Bien que cette décision soit bien accueillie par les groupes environnementaux et certains visiteurs, elle a déclenché un débat controversé avec l'industrie du tourisme aérien qui plaide en faveur d'un accès continu et affirme que ses services offrent des expériences inégalées, en particulier pour les personnes âgées et handicapées. Différents parcs nationaux ont adopté des plans ou des accords volontaires pour se conformer à la réglementation, bien que quelques exceptions existent pour les parcs avec moins de vols ou en Alaska où de petits avions sont nécessaires pour le transport. Toutefois, les opposants à ces réglementations envisagent d’engager des poursuites pour les contester. Alors que le débat se poursuit, l'objectif premier de la réglementation est de trouver un équilibre entre préserver la tranquillité de ces espaces naturels et assurer l'accès à tous les visiteurs.

Titre : Trouver un équilibre : de nouveaux règlements visent à préserver la paix dans les parcs nationaux

Face aux inquiétudes concernant la pollution sonore causée par les visites aériennes, le National Park Service et la Federal Aviation Administration mettent en œuvre de nouvelles réglementations pour protéger la tranquillité des monuments et parcs nationaux à travers les États-Unis. Cette décision fait suite à une décision de justice rendue il y a trois ans, selon laquelle les agences n'appliquaient pas efficacement une loi de 2000 régissant les voyages aériens commerciaux au-dessus de ces zones.

À partir d'avril, des réglementations plus strictes seront appliquées, interdisant aux vols touristiques de s'approcher à moins d'un demi-mile de sites tels que le mont Rushmore et le parc national des Badlands. Ces mesures visent à répondre aux plaintes de longue date des visiteurs et des environnementalistes qui affirment que le bruit perturbe l'expérience naturelle et les habitats de la faune des parcs.

Alors que les groupes environnementaux et certains visiteurs soutiennent les nouvelles réglementations, l'industrie du tourisme aérien s'inquiète de l'impact sur son activité et affirme qu'elles offrent des opportunités uniques, en particulier aux personnes âgées et handicapées. L'industrie envisage d'engager des poursuites en réponse à la réglementation et a soulevé des questions sur la précipitation du processus, exprimant ses inquiétudes quant à une éventuelle faillite.

Pour garantir le respect, la plupart des parcs nationaux ont déjà adopté des plans ou des accords volontaires, à l'exception des parcs où le trafic aérien est minime ou dans des endroits comme l'Alaska où les petits avions sont essentiels au transport. La réglementation vise à trouver un équilibre entre préserver la tranquillité des parcs et garantir l’accès à tous les visiteurs.

Alors que le débat fait rage, il apparaît évident que l'objectif premier de cette réglementation est de sauvegarder l'essence de ces espaces naturels, permettant aux visiteurs de découvrir la véritable beauté et la sérénité des parcs.