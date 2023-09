Sony enregistre des marques déposées pour PS6, PS7, PS8, PS9 et PS10

By

Sony a déposé des marques pour les noms PlayStation 6 à 10 au Japon, indiquant ses projets à long terme pour les futures consoles. Cette décision garantit que personne d’autre ne pourra utiliser ces noms. Bien que cela ne signifie pas que la PlayStation 6 est imminente, puisque Sony enregistre souvent les noms des consoles des années avant leur sortie, cela donne un aperçu de leurs intentions futures.

Sur la base des modèles de versions précédentes, en supposant un écart de sept ans entre les générations de consoles, la PlayStation 6 pourrait potentiellement sortir en 2027. Microsoft a prédit une sortie en 2028 pour la PlayStation 6 lors d'un récent procès du FC. Il est également probable que la sortie des futures générations de consoles prenne plus de temps, compte tenu des problèmes de chaîne d’approvisionnement rencontrés au début de la génération actuelle. Cela correspondrait à une date de lancement 2028.

À plus long terme, la PlayStation 7 pourrait potentiellement sortir en 2035, la PlayStation 8 en 2042, la PlayStation 9 en 2049 et la PlayStation 10 en 2056. Cependant, il est important de noter que les consoles physiques traditionnelles pourraient ne pas exister d'ici là. indiquer. L’industrie du jeu vidéo est susceptible de s’orienter vers des plateformes de streaming ou des technologies encore plus avancées, comme la réalité virtuelle ou la réalité augmentée.

Bien que le futur paysage technologique reste incertain, la sortie de jeux susceptibles de présenter des bugs ou des problèmes au lancement est susceptible de se poursuivre. De plus, la rivalité entre PlayStation et Xbox persistera probablement, les fans soutenant avec passion leur marque préférée.

