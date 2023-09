Sony dévoile BURANO, une nouvelle caméra de cinéma numérique CineAlta

Sony a récemment annoncé sa dernière caméra de cinéma numérique, la BURANO. Ce nouvel appareil photo est doté d'un impressionnant capteur CMOS plein format 8.6K, de capacités de mise au point automatique, d'un ND électronique variable et d'une stabilisation d'image intégrée au corps. Il possède également une double sensibilité ISO native de 800 et 320, ce qui le rend polyvalent dans diverses conditions d'éclairage. Le BURANO devrait être commercialisé au printemps 2024, au prix de 25,000 XNUMX $ US.

L'une des caractéristiques les plus remarquables du BURANO est son filtre ND variable et sa stabilisation d'image intégrée, ce qui en fait la première caméra de cinéma numérique au monde combinant les deux fonctionnalités dans un seul boîtier. Cela offre aux cinéastes une flexibilité et une commodité accrues pour capturer leurs prises de vue. De plus, l'appareil photo dispose d'un autofocus hybride rapide et d'une reconnaissance du sujet optimisée par le traitement de l'IA lorsqu'il est utilisé avec des objectifs à monture E.

Le BURANO s'adresse principalement aux propriétaires/exploitants de milieu et haut de gamme qui sont prêts à investir plus de 20,000 2 $ pour une caméra de cinéma numérique. Il devrait être utilisé dans diverses productions, telles que des documentaires, des vidéos d'entreprise, des clips musicaux, des tournages sur la faune et la nature, et comme option de caméra B populaire aux côtés du Sony VENICE XNUMX.

L'appareil photo tire son nom de la petite île de Burano dans la lagune de Venise, en Italie. Ce nom a été choisi pour établir un lien avec Venise et symboliser les capacités de l'appareil photo. Burano est connue pour ses dentelles et ses maisons aux couleurs vives.

En termes de qualité d'image, le BURANO présente des performances impressionnantes. Il dispose d'un nouveau capteur CMOS plein format 8.6K, similaire à celui de la caméra VENICE 2. Il offre 16 arrêts de plage dynamique, avec un faible bruit et une sensibilité aux situations de faible luminosité. Le capteur prend également en charge les ISO Dual Base de 800 et 3200.

Concernant les codecs d'enregistrement, le BURANO propose diverses options telles que X-OCN LT, XAVC H et XAVC. Il est capable d'enregistrer en interne des fichiers X-OCN sans avoir besoin d'un enregistreur externe. X-OCN LT offre des tailles de fichiers plus petites tout en conservant la qualité et la flexibilité des fichiers linéaires 16 bits.

Dans l'ensemble, le Sony BURANO est une caméra de cinéma numérique puissante qui offre une qualité d'image exceptionnelle et des fonctionnalités avancées. Il est conçu pour répondre aux besoins des cinéastes professionnels et devrait faire sa marque dans l'industrie.

Sources:

– Annonce du produit Sony BURANO

– Venise Voyage Italie : L’île colorée de Burano