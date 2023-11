Les propriétaires de PS5 peuvent profiter d'Apple Music sans publicité pendant six mois

Les propriétaires de PS5 du monde entier ont la possibilité de profiter d'une expérience sans publicité avec Apple Music pendant six mois maximum, grâce à une offre promotionnelle d'Apple et de Sony. La promotion, disponible jusqu’en novembre 2024, permet aux nouveaux clients Apple Music et aux « anciens clients qualifiés » d’activer l’offre en téléchargeant et en se connectant à l’application Apple Music sur n’importe quel modèle PS5.

Pendant la période d'essai de six mois, les propriétaires de PS5 peuvent écouter leurs morceaux préférés non seulement sur leur console, mais également sur les appareils pris en charge sur diverses plates-formes, notamment Windows, les téléphones Android et les appareils Apple. Cette flexibilité offre aux utilisateurs la possibilité d'accéder à Apple Music où qu'ils soient.

L'offre, similaire à la promotion Apple TV Plus de 2021, vise à attirer les joueurs qui apprécient les playlists organisées tout en se plongeant dans leurs titres PS5 préférés. Il présente une excellente opportunité pour ceux qui n’ont pas encore expérimenté Apple Music et souhaitent le comparer à d’autres services de streaming populaires comme Spotify Premium.

Foire aux Questions

1. Qui est éligible à la promotion Apple Music sur PS5 ?

La promotion Apple Music sur PS5 est disponible pour les nouveaux clients Apple Music et les « anciens clients qualifiés » dans le monde entier.

2. Combien de temps dure l'offre promotionnelle ?

L'offre est valable jusqu'au 2024 novembre.

3. Comment les propriétaires de PS5 peuvent-ils activer l'offre ?

Les propriétaires de PS5 peuvent activer l'offre en téléchargeant et en se connectant à l'application Apple Music sur leur console.

4. L’offre peut-elle être utilisée uniquement sur la console PS5 ?

Non, une fois la période d'essai de six mois commencée, les utilisateurs pourront accéder à Apple Music sur les appareils pris en charge, notamment Windows, les téléphones Android et les appareils Apple.

5. Que se passe-t-il après la période d'essai de six mois ?

Après la période d'essai initiale, les utilisateurs aux États-Unis seront facturés 10.99 $ par mois pour un accès continu au service Apple Music.

Sources: PlayStation