Les packs de consoles PlayStation 5 bénéficient d'une réduction de prix de 50 $ aux États-Unis

Sony a annoncé une réduction de 50 $ sur le prix des packs de consoles PlayStation 5 aux États-Unis. Le pack Call of Duty: Modern Warfare 2 PS5 a été réduit de 539.99 $ à 489.99 $, cette offre étant disponible en ligne sur PlayStation Direct jusqu'au 30 septembre. De plus, des détaillants comme Best Buy et Walmart proposent également le même pack pour 489 $. Le pack Final Fantasy 16 et le pack Horizon Forbidden West ont également bénéficié d'une réduction de 50 $, disponible chez Walmart et Best Buy.

Pour les personnes intéressées, GameStop offre actuellement une réduction de 50 $ sur certaines PS5 lors de leurs achats en magasin jusqu'au 9.29.23/5/75. Il convient de noter que les remises PS100 aux États-Unis ont été moins agressives qu’en Europe, où Sony a récemment organisé deux promotions de prix en autant de mois. Ces promotions comprenaient une réduction de 5 £ / XNUMX € sur le coût du modèle PSXNUMX standard.

La semaine dernière, Sony a augmenté les prix des abonnements PlayStation Plus jusqu'à 35 %. Cette augmentation de prix a affecté les plans d'abonnement de 12 mois pour les niveaux Essential, Extra et Premium du service, avec des prix augmentant de 20 $ à 40 $ / 10 £ à 20 £ / 12 € à 32 € selon le plan d'adhésion choisi.

Il convient de mentionner qu'un leaker fiable a révélé certains des jeux qui seront ajoutés au catalogue de jeux PlayStation Plus ce mois-ci.

