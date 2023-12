Le conseil scolaire de Solon rend hommage à la présidente sortante, Leanne Jones Moses

Le Conseil scolaire de Solon a récemment tenu sa dernière réunion de l'année et a profité de l'occasion pour rendre hommage à la présidente Leanne Jones Moses, qui a perdu son siège lors des élections de novembre. Alors que Moses avait demandé à ses collègues de ne pas discuter de sa transition hors du conseil d'administration au cours de la réunion, sa demande a été ignorée et les membres du conseil d'administration et de l'administration ont exprimé leur soutien et leur gratitude pour son service.

Le trésorier Tim Pickana a félicité Moses pour ses cinq années de dévouement au conseil d'administration et l'a félicitée pour son leadership exceptionnel. D'autres membres, dont Kevin Patton, membre du conseil d'administration, ont reconnu Moses pour être un intendant impliqué et responsable qui a toujours donné la priorité à l'accès des étudiants à une éducation de qualité. La vice-présidente du conseil d'administration Julie Glavin, la membre Michele Barksdale et John Heckman ont également exprimé leur appréciation pour le mentorat de Moses et l'ont décrite comme une tempête tranquille qui avait accompli des choses remarquables au cours de son mandat. Moses a répondu en exprimant sa gratitude pour l'opportunité de servir et a souligné son soutien indéfectible aux écoles et à la communauté.

Malgré la perte de son siège, Moses reste un membre engagé de la communauté et s'est engagée à continuer de défendre les intérêts du district scolaire. Elle a souhaité bonne chance à la nouvelle membre du conseil, la Dre Stephanie Abramowitz, et a appelé à la poursuite de la nature collaborative qui a contribué au succès du conseil. Moses a reçu une ovation debout de la part de tous les membres du conseil d'administration et des administrateurs présents.

La Dre Stephanie Abramowitz, qui a obtenu le plus de voix lors de l'élection du conseil d'administration, prêtera serment lors de la prochaine réunion en janvier. Le conseil scolaire de Solon a confiance dans les capacités d'Abramowitz et s'attend à une transition en douceur alors qu'elle assume son nouveau rôle.

