La SODEC soutiendra 20 projets créatifs émergents en phase de production

La SODEC (Société de développement des entreprises culturelles) a récemment annoncé son soutien à 20 projets créatifs émergents en phase de production. Cela comprend le financement de deux longs métrages de fiction, de 13 courts métrages de fiction et de cinq projets documentaires par l'intermédiaire de son programme d'aide aux créateurs émergents.

Parmi les projets sélectionnés, mentionnons le documentaire « Back Home », réalisé par Marianne Métivier et produit par Métafilms inc. Le film explore la vie de mères migrantes des Philippines établies à Montréal. À travers l'utilisation traditionnelle de la boîte Balikbayan, qui contient des cadeaux envoyés à leurs familles à l'étranger, le film aborde les thèmes de l'attention, de la séparation et du sentiment d'appartenance à leur pays d'origine.

Un autre projet notable soutenu est le court documentaire d'animation « Caller malade », écrit et réalisé par Florence Lafond et produit par Les Productions Club Vidéo inc. Le film combine des séquences d’animation et d’action réelle alors que Lafond partage son expérience personnelle en tant qu’aidante pendant la pandémie. Entrelacé de conversations intimes avec sa grand-mère sur sa propre perte d'autonomie, le film propose une réflexion profonde sur notre rapport au vieillissement, avec une touche d'humour et de sincérité.

Dans le domaine de la fiction, le long métrage « Créatures du hasard » de Nadine Gomez se démarque. Produite par Les Films Cosmos inc., l'histoire suit Lucia, 8 ans, naviguant entre les obsessions des adultes qui l'entourent et sa grand-mère rebelle et sans âge, Régina. Alors que Lucia assiste au retour de Regina, elle doit trouver sa place dans cette famille colorée mais imparfaite.

Enfin, le film « Paquet de troubles » de Myriam Guimond explore l'histoire de Karim, un musicien talentueux au diapason parfait qui apprend qu'il est atteint de schizophrénie. Alors que Karim est aux prises avec son diagnostic, soutenu par sa mère et sa sœur, il se lance dans un voyage pour redécouvrir son identité, allant même jusqu'à se mettre en danger.

Ces projets, entre autres, ont été choisis parmi un bassin de 29 soumissions au programme. Il est louable que la SODEC continue d’offrir du soutien et des opportunités aux créateurs émergents, favorisant ainsi la croissance et la diversité de l’industrie cinématographique.

