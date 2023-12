La sécurité sociale annonce le calendrier de paiement de décembre

L'Administration de la sécurité sociale des États-Unis a publié le calendrier des versements des prestations de décembre. Ce calendrier permet aux bénéficiaires de planifier leur situation financière en conséquence. Le montant des prestations que l'on reçoit dépend de son salaire maximum en tant que travailleur américain, ainsi que d'autres facteurs tels que les années de travail et l'âge de la retraite. Pour recevoir une prestation mensuelle de 3,808 67 $, les individus doivent avoir demandé la sécurité sociale à l’âge de la retraite à taux plein, soit XNUMX ans.

Même si la sécurité sociale apporte un soutien financier essentiel, trouver des sources de revenus supplémentaires peut s’avérer bénéfique. Cependant, il est important de faire attention au nombre d’heures travaillées pour éviter les implications fiscales. Vendre des biens inutiles, réduire la taille d'un logement ou même vendre un véhicule peut également contribuer à la stabilité financière.

S’il s’avère difficile de compter uniquement sur la sécurité sociale, il est conseillé de rechercher des solutions via des sources de revenus supplémentaires. Il est recommandé de consulter un avocat ou un conseiller pour répondre à tout problème potentiel lié à la fiscalité.

Le calendrier de décembre des versements de la Sécurité sociale varie en fonction de la date de naissance. Les retraités nés entre le 1er et le 10 du mois recevront leurs allocations le deuxième mercredi, qui tombe le 13. Les personnes nées à d'autres dates recevront leurs prestations les troisième et quatrième mercredis du mois. Le revenu de sécurité supplémentaire sera envoyé les 1er et 29 décembre, tandis que les prestations de retraite ou d'invalidité pour les personnes nées entre le 11 et le 20 seront reçues le 20 décembre. Les versements pour les personnes nées entre le 21 et le 31 seront effectués le 27 décembre.

Il est important de noter que les dates de paiement fournies sont des estimations et que l'arrivée réelle des fonds peut varier en fonction des délais de traitement de chaque banque. En cas de retard, il est conseillé aux bénéficiaires de contacter d'abord leur banque avant de contacter l'Administration de la sécurité sociale.

À l’avenir, il est prévu que les versements des pensions augmenteront en moyenne de 120 $ d’ici 2024. Toutefois, ces ajustements n’affecteront pas les dates de versement prévues. Il est essentiel que les bénéficiaires envisagent également d’éventuelles augmentations d’impôts et se tiennent informés pour éviter les surprises inattendues.