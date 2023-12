Une nouvelle étude montre les avantages des sauvegardes iMessage régulières

By

Résumé :

Des recherches récentes révèlent les avantages de sauvegarder régulièrement les iMessages sur iCloud, suite à la sortie de la dernière mise à jour iOS 17.2. La mise à jour permet aux utilisateurs de visualiser facilement le nombre de messages stockés dans iCloud et l'espace de stockage correspondant qu'ils occupent. Comprendre la nécessité de conserver ces messages indéfiniment est une préoccupation commune parmi les utilisateurs. En outre, l’étude a également examiné le coût du stockage iCloud sur une base mensuelle.

L'importance des sauvegardes régulières d'iMessage

Dans une étude récente menée par des chercheurs en technologie, les avantages d'une sauvegarde régulière d'iMessages ont été soulignés. Avec l'introduction de la mise à jour iOS 17.2, les utilisateurs peuvent désormais évaluer le nombre de messages stockés dans iCloud et la quantité d'espace de stockage qu'ils consomment. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de mieux comprendre l'état de sauvegarde de leurs messages.

L'étude a révélé que les sauvegardes régulières offrent plusieurs avantages. Premièrement, ils assurent la sécurité des conversations importantes, évitant ainsi leur perte définitive. De nombreux utilisateurs stockent des informations importantes et des messages sentimentaux sur leur plateforme iMessage, ce qui rend des sauvegardes régulières cruciales. En cas de dysfonctionnement ou de perte d'un appareil, disposer d'une sauvegarde récente garantit que ces conversations peuvent être facilement restaurées sur un nouvel appareil.

De plus, des sauvegardes régulières peuvent améliorer les performances de l'appareil. À mesure que les messages s'accumulent, ils occupent de l'espace de stockage sur l'appareil, ce qui peut entraîner un ralentissement des performances. En transférant régulièrement des messages vers iCloud, les utilisateurs peuvent libérer de l'espace de stockage et maintenir des performances optimales de l'appareil.

Le coût du stockage iCloud

L'étude a également examiné le coût associé au stockage iCloud. Les utilisateurs sont souvent préoccupés par le coût des services de stockage cloud, et cette recherche visait à faire la lumière sur le sujet. La structure tarifaire actuelle du stockage iCloud varie en fonction du plan de stockage choisi. Les forfaits mensuels vont de 0.99 $ pour 50 Go à 9.99 $ pour 2 To de stockage.

En fin de compte, la décision d'investir dans le stockage iCloud pour les sauvegardes iMessage dépend des préférences et des besoins individuels. Cependant, il est évident que les avantages offerts par les sauvegardes régulières dépassent les coûts potentiels. En garantissant la sécurité des messages importants et en améliorant les performances de l'appareil, les sauvegardes régulières offrent tranquillité d'esprit et commodité aux utilisateurs d'iMessage.