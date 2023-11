Snapmatic : révolutionner l'engagement événementiel avec des photobooths basés sur l'IA

L'agence de technologie créative Engage Works s'est associée à Snapmatic pour proposer des expériences événementielles innovantes à son Flux Innovation Lounge. Snapmatic, une plateforme d'expérience de marque, transforme l'engagement événementiel grâce à l'utilisation de photobooths alimentés par l'IA dans des environnements hybrides, virtuels et en direct.

L'IA Photobooth de Snapmatic se démarque sur le marché par son approche unique de l'IA générative. En utilisant une formation d'image rigoureuse et une infrastructure GPU cloud, le photobooth garantit des résultats cohérents et de haute qualité. L'entreprise travaille en étroite collaboration avec les marques et les agences pour fournir des résultats générés par l'IA qui correspondent à leurs apparences souhaitées, aux récits de campagne et aux représentations de la marque.

Gabriel Henwood, propriétaire de Snapmatic, exprime la conviction de l'entreprise dans le potentiel transformateur de l'IA pour améliorer les expériences événementielles. L'objectif principal de Snapmatic est d'aider les marques à établir des liens durables avec leur public grâce à des interactions uniques, captivantes et hautement personnalisées. Flux Innovation Lounge fournit la plate-forme idéale pour les capacités de Snapmatic, car il embrasse l'ingéniosité et l'innovation, permettant aux photobooths d'atteindre des participants de grande valeur.

Le fondateur et PDG du groupe Engage Works, Steve Blyth, accueille Snapmatic comme son nouveau partenaire, soulignant la nature avant-gardiste de ses photomatons alimentés par l'IA. Ce partenariat s'aligne parfaitement avec la vision d'Engage Works consistant à repousser les limites de l'innovation. L'engagement de Snapmatic à offrir des interactions personnalisées et captivantes complète parfaitement l'objectif de redéfinir l'engagement événementiel au Flux Innovation Lounge, laissant une impression durable sur les participants grâce à des expériences immersives.

Situé dans le Design District de Londres, Flux Innovation Lounge est un espace événementiel disponible à la location pour une gamme d'activités, notamment des événements en personne, des événements hybrides, des ateliers de collaboration et des sessions clients. Grâce à l'utilisation des dernières technologies, Flux Innovation Lounge offre un environnement unique et dynamique pour organiser des événements mémorables et percutants.

Foire aux Questions

1. En quoi le Photobooth AI de Snapmatic diffère-t-il des autres sur le marché ?

AI Photobooth de Snapmatic utilise une approche unique d'IA générative, garantissant des résultats cohérents et de haute qualité. Grâce à une formation d'image rigoureuse et à une infrastructure GPU cloud, le photobooth offre des performances exceptionnelles et une sortie personnalisée basée sur les préférences de la marque.

2. Comment Snapmatic aide-t-il les marques à établir des liens avec leur public ?

Snapmatic se concentre sur la création d'interactions uniques, captivantes et hautement personnalisées entre les marques et leur public. En générant du contenu basé sur l'IA qui correspond à l'apparence de la marque, au récit de la campagne et à la représentation globale, Snapmatic contribue à favoriser des connexions durables et des expériences mémorables.

3. Où puis-je découvrir l'IA Photobooth de Snapmatic ?

Le Photobooth IA innovant de Snapmatic peut être expérimenté au Flux Innovation Lounge, situé dans le Design District de Londres. Ce lieu polyvalent propose des événements en personne, des événements hybrides, des ateliers de collaboration et des sessions clients, offrant l'occasion idéale d'être témoin de la puissance des expériences immersives facilitées par les dernières technologies.