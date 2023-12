De nouvelles façons de revivre votre année remplie d'applications : Snapchat et plus

By

Vous souhaitez vous remémorer vos expériences numériques en 2023 ? Snapchat vient de publier sa fonctionnalité Snapchat Recap pour vous aider à revivre votre année écoulée sur l'application. Mais où peut-on le trouver ? Ne vous inquiétez pas, nous avons ce qu'il vous faut.

Pour trouver votre Snapchat Recap 2023, suivez ces étapes simples :

Étape 1 : Ouvrez l'application Snapchat sur votre téléphone.

Étape 2 : faites glisser votre doigt depuis l'écran de l'appareil photo vers le haut pour accéder à la page Souvenirs.

Étape 3 : Recherchez le Snapchat Recap 2023 en haut de la page. Si vous ne le trouvez pas, balayez vers la gauche sur le carrousel de Flashbacks jusqu'à ce que vous voyiez « Votre récapitulatif 2023 ».

Étape 4 : Sélectionnez « Votre récapitulatif 2023 » pour profiter de votre vidéo récapitulative personnalisée.

Étape 5 : Tout en regardant votre récapitulatif Snapchat, vous pouvez choisir de l'ajouter à votre histoire en sélectionnant « Histoire », ou de l'envoyer directement à un ami ou à une discussion de groupe en sélectionnant « Envoyer à ».

Étape 6 : En fonction de votre activité Snapchat en 2023, votre Récapitulatif sera divisé en différentes catégories. Si vous avez partagé des photos ou des vidéos prises au bord de la plage ou d'un lac, elles peuvent apparaître dans une section intitulée « Plage s'il vous plaît ». Et si vous aimez prendre des selfies, vous pouvez vous attendre à trouver une catégorie « Je me sentais mignon, je le supprimerai plus tard ».

Répétez le processus autant de fois que vous le souhaitez pour revivre vos moments forts de Snapchat.

Mais Snapchat n'est pas la seule application à proposer des récapitulatifs pour 2023. Découvrez d'autres applications populaires comme Duolingo, Reddit, Spotify et Apple Music, qui ont également leurs propres fonctionnalités de revue de l'année.

Alors, que vous soyez un passionné de Snapchat ou un utilisateur d'autres applications populaires, prenez un moment pour revenir sur les moments forts et les souvenirs que vous avez créés dans le monde numérique en 2023.