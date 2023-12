Les problèmes de confidentialité augmentent alors que l'entreprise vendrait la possibilité d'espionner les conversations

By

Ces dernières années, les individus craignent de plus en plus que leurs appareils technologiques écoutent leurs conversations. Bien que cette préoccupation ait été largement rejetée comme un mythe, de nouvelles preuves suggèrent qu’elle pourrait contenir une part de vérité. Selon un rapport de 404 Media, une société de médias vendrait la possibilité d'écouter les conversations des gens et d'utiliser les données à des fins de publicité ciblée.

Le rapport se concentre sur Cox Media Group (CMG) et son produit appelé « Active Listening ». CMG affirme que cette technologie peut écouter les conversations des consommateurs grâce à des microphones intégrés dans divers appareils tels que les smartphones et les téléviseurs intelligents. Bien qu’il ne soit pas clair si l’écoute active est actuellement utilisée ou si elle fonctionne, CMG la décrit comme une « technique de marketing adaptée à l’avenir ».

CMG indique également que l'écoute active permet aux annonceurs de cibler leur audience en fonction de ce qu'ils disent dans leurs conversations quotidiennes. Ils affirment que cette technologie offre une compréhension sans précédent du comportement des consommateurs, ce qui leur permet de diffuser des publicités personnalisées qui donnent au public cible l'impression que l'entreprise lit dans ses pensées.

La légalité de l'écoute active est remise en question et CMG répond à cette préoccupation sur son site Web. Ils affirment qu'il est légal pour les téléphones et les appareils d'écouter les utilisateurs, citant les petits caractères des conditions d'utilisation que les consommateurs acceptent souvent lors du téléchargement ou de la mise à jour d'applications.

Bien que les informations sur l'écoute active et son fonctionnement soient limitées, il convient de noter que de grandes entreprises technologiques comme Apple et Google ont mis en place des indicateurs qui informent les utilisateurs lorsque leur microphone est actif. Ceci est considéré comme une réponse aux préoccupations soulevées par les individus en matière de confidentialité.

En outre, le rapport révèle la liste des partenaires et des éditeurs de CMG, qui comprend des géants de l'industrie comme Amazon, Microsoft et Google. Cela soulève des questions supplémentaires sur l’étendue de la collecte de données et des atteintes à la vie privée qui pourraient se produire.

Alors que les préoccupations en matière de confidentialité continuent de croître, il est crucial que les utilisateurs restent vigilants quant à la manière dont leurs informations personnelles sont collectées et utilisées. La vente de technologies censées espionner les conversations ne fait qu’amplifier ces préoccupations et souligne la nécessité de réglementations plus strictes en matière de confidentialité à l’ère numérique.