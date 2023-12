L'avenir des toilettes : une avancée dans le domaine des revêtements hydrophobes

By

Des scientifiques de l'Université d'Erciyes en Turquie ont réalisé une avancée significative en développant un nouveau revêtement hydrophobe pour les cuvettes des toilettes. Dirigée par le professeur Mustafa Serdar Onses, l'équipe a réussi à créer une couche huileuse durable qui repousse les liquides et inhibe la croissance bactérienne de 99.99 %.

Les méthodes traditionnelles de greffage de polymères hydrophobes sur des surfaces comme la porcelaine se sont avérées demander beaucoup de main d'œuvre et nécessitent l'utilisation de solvants toxiques. Cependant, cette nouvelle méthode élimine ces inconvénients et offre une solution prometteuse pour un usage quotidien.

Pour créer le revêtement hydrophobe, les scientifiques ont broyé une huile de silicone hydrophobe appelée polydiméthylsiloxane (PDMS) dans un broyeur à boulets pendant une heure. Le processus a brisé les liaisons chimiques du pétrole, formant de nouvelles molécules. Le PDMS broyé résultant a ensuite été appliqué sur une cuvette de toilettes stérilisée à température ambiante, où il s'est greffé sur la porcelaine en moins d'une heure.

Lors des tests menés par les chercheurs, le côté enduit de la cuvette des toilettes a démontré une répulsion supérieure aux liquides, en particulier par rapport au côté non traité. De plus, l'écouvillonnage des deux côtés a révélé que le côté enduit inhibait la croissance bactérienne à un taux impressionnant de 99.99 %.

L’un des avantages remarquables de ce nouveau revêtement est qu’il est transparent, incolore et ne nécessite pas l’utilisation de solvants toxiques. Sa fabrication est également rentable, ce qui en fait une option pratique pour les applications futures.

Cette avancée technologique dans la technologie des revêtements hydrophobes présente un immense potentiel, non seulement pour les cuvettes de toilettes, mais également pour divers objets du quotidien nécessitant des surfaces hydrofuges. Cela pourrait révolutionner les pratiques d’assainissement, réduire la transmission de bactéries nocives et améliorer l’hygiène globale dans les ménages, les toilettes publiques et les établissements de santé.

FAQ:

Q : Comment fonctionne le revêtement hydrophobe ?

R : Le revêtement hydrophobe repousse les liquides en créant une couche huileuse durable qui empêche les liquides d'adhérer à la surface traitée.

Q : Le revêtement peut-il être appliqué sur des toilettes existantes ?

R : Oui, le revêtement peut être appliqué sur les toilettes existantes, offrant une meilleure répulsion des liquides et inhibant la croissance bactérienne.

Q : Le revêtement est-il sans danger pour un usage quotidien ?

R : Oui, le revêtement est sans danger pour un usage quotidien. Il ne nécessite pas de solvants toxiques et est conçu pour être durable.

Q : Existe-t-il d’autres applications potentielles pour cette technologie ?

R : Oui, cette technologie pourrait être appliquée à divers objets du quotidien, tels que les éviers de cuisine, les comptoirs et les équipements médicaux, pour favoriser une meilleure hygiène et réduire la propagation des bactéries.