Nouveau et amélioré : la PlayStation 5 Slim dévoilée

Sony a une fois de plus séduit les joueurs avec sa dernière version : la PlayStation 5 Slim. S'inspirant de son précédent playbook, Sony a présenté une version plus petite et plus élégante de sa populaire console de jeu, suite au succès de la PS4 Slim. Ce nouveau modèle conserve le nom d'origine mais a du punch avec son design compact et ses fonctionnalités améliorées.

L’un des changements marquants de la PS5 Slim est l’augmentation de la capacité de stockage. Les modèles originaux disposaient de 825 Go, mais le modèle Slim offre un généreux 1 To de stockage. Cela signifie que les joueurs peuvent désormais stocker encore plus de leurs jeux préférés, sans se soucier de les supprimer et de les réinstaller constamment pour libérer de l'espace.

Non seulement la PS5 Slim est plus petite, mais elle est également plus légère. Pesant un peu plus de 7 livres, contre près de 10 livres de son prédécesseur, le modèle Slim est parfait pour les joueurs en déplacement. Les voyageurs n’auront plus à se battre pour trimballer une console encombrante et encombrante.

En termes de design, le modèle Slim dispose de deux ports USB-C en façade, offrant aux utilisateurs plus d'options de connectivité. Le bouton d'éjection du disque, autrefois positionné sur la console elle-même, a désormais été déplacé sur le lecteur de disque. De plus, les voyants électriques ont été étendus pour s'étendre sur tout l'avant de la machine, lui donnant un look élégant et moderne.

Pour ceux qui envisagent l’édition numérique, la décision devient cependant moins claire. Bien que le modèle Slim offre plus de stockage, son prix est plus élevé que celui de la console d'origine. Et si jamais vous décidez d'ajouter un lecteur de disque plus tard, vous devrez débourser 80 $ supplémentaires, ce qui rendra le coût encore plus élevé.

FAQ:

La PlayStation 5 Slim est-elle plus rapide ou plus puissante que l'originale ? Non, le modèle Slim n'est livré avec aucun nouveau composant qui le rendrait plus rapide ou plus puissant. Les améliorations concernent principalement le design et la capacité de stockage.

Puis-je tenir la PS5 Slim à la verticale ? Par défaut, le modèle Slim est conçu pour être utilisé horizontalement. Si vous préférez le placer verticalement, vous devrez acheter le support vertical en option qui coûte 30 $.

Les plaques de couleur de la PS5 originale sont-elles compatibles avec le modèle Slim ? Non, les plaques de couleur de la PS5 d'origine ne s'adapteront pas au modèle Slim. Sony prévoit de publier de nouvelles versions de plaques de recouvrement couleur spécifiquement pour le Slim début 2024.

Dois-je passer de ma PS5 actuelle au modèle Slim ? À moins que vous n'ayez besoin de plus de stockage ou que vous préfériez une taille plus petite, il se peut qu'il n'y ait pas suffisamment de différences entre les deux modèles pour justifier une mise à niveau. Cela vaut peut-être la peine d'attendre une éventuelle version future d'un modèle Pro ou plus puissant.

Dans l’ensemble, la PlayStation 5 Slim offre une option attrayante pour les joueurs qui apprécient une expérience de jeu plus compacte et plus pratique. Avec son espace de stockage accru et son design élégant, il impressionnera à coup sûr les amateurs de PlayStation, nouveaux et existants.