SK Hynix présente la mémoire LPDDR5T-9600 pour les smartphones haut de gamme : un catalyseur pour l'IA sur l'appareil et des graphiques améliorés

Dans le cadre d'un développement passionnant, SK Hynix a annoncé le début des expéditions en volume de sa mémoire de pointe LPDDR5T-9600 pour smartphones haut de gamme. Ce dernier module de mémoire apporte des améliorations significatives en termes de vitesse de transfert de données et de bande passante maximale, répondant ainsi à la demande croissante de DRAM mobiles hautes performances et haute capacité.

La mémoire LPDDR5T-9600 offre une bande passante maximale impressionnante de 76.8 Go/s, soit une augmentation de 12.5 % par rapport à son prédécesseur, le LPDDR5X-8533. Avec cette vitesse accélérée, les fabricants de smartphones et de systèmes sur puce (SoC) sont fortement incités à valider et à adopter la mémoire LPDDR5T-9600 de SK Hynix, qui ne manquera pas d'améliorer les performances globales de leurs appareils.

Un aspect remarquable de la mémoire LPDDR5T-9600 est sa plage de tension VDD de 1.01 V à 1.12 V, dépassant légèrement la spécification LPDDR5X. Même si cela ne devrait pas poser de problèmes de compatibilité importants, cela justifie des tests de compatibilité supplémentaires avec les puces existantes pour garantir une intégration transparente.

La mémoire LPDDR5T-9600 est bien adaptée aux applications d'IA sur appareil, une tendance croissante dans l'industrie des smartphones. L’ère de l’IA prend rapidement de l’ampleur et les smartphones sont à l’avant-garde de la mise en œuvre de la technologie d’IA intégrée aux appareils. SK Hynix reconnaît cette demande et vise à y répondre en fournissant des modules de mémoire LPDDR5T-9600 rapides et efficaces.

En plus de renforcer les capacités d'IA, la mémoire LPDDR5T-9600 enrichit les applications mobiles gourmandes en graphiques, telles que les jeux. La vitesse de transfert de données accrue garantit une expérience utilisateur transparente, permettant un jeu fluide et des performances visuelles améliorées.

Alors que les modules LPDDR6T-9600 de SK Hynix ont déjà obtenu la certification de géants de l'industrie comme Qualcomm et MediaTek, SK Hynix a également commencé à expédier ses appareils LPDDR6T-9600 à Vivo. Le fabricant chinois de smartphones utilisera ces modules dans ses processeurs d'applications mobiles X100 et X100 Pro.

Le leadership technologique continu de SK Hynix dans le domaine des mémoires IA garantit qu'elle restera à l'avant-garde du marché des DRAM haut de gamme. L'entreprise souhaite répondre aux demandes du marché et adopter les progrès de la technologie de l'IA, se positionnant ainsi comme un acteur clé dans l'industrie des smartphones en constante évolution.

